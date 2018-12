Legendu Miroslava Šatana uviedli do Siene slávy slovenského hokeja: Z celej kariéry ho mrzí TOTO!

Najúspešnejší kapitán hokejovej reprezentácie v samostatnej ére Miroslav Šatan (44) vstúpil včera oficiálne do Siene slávy slovenského hokeja. Stalo sa tak počas jeho rozlúčkovej exhibície s kariérou. Držiteľ všetkých štyroch cenných kovov z MS a víťaz NHL z roku 2009 Novému Času prezradil, čo ho najviac mrzí v kariére a aj to, akú má v domácnosti úlohu počas vianočných sviatkov!

? Prečo ste sa rozhodli usporiadať rozlúčkový zápas až teraz, štyri roky po konci kariéry?

- Dlho som nad tým uvažoval, už pred dvomi rokmi po rozlúčke Ľuba Višňovského a následne v lete ma nakopli aj z hokejového zväzu tým, že ma rozhodli uviesť do Siene slávy. Tak som na túto akciu prikývol.

? Bolo náročné pozvať toľko hráčov do Bratislavy?

- Som rád, že toľko chalanov si našlo čas a prišlo na tento exhibičný zápas potešiť fanúšikov, stretnúť sa, zaspomínať a zahrať si opäť spolu hokej. Bolo ich okolo 40 a z toho na pár výnimiek má každý z nich vo svojej zbierke nejakú medailu z MS.

? Keď sa pozriete späť za kariérou, čo v nej ľutujete?

- Určite nielen ja, ale všetci, čo sme boli na olympiáde vo Vancouveri 2010, tak ľutujeme poslednú tretinu s Fínskom, kde sme prišli o bronz. Inak ma nič nemrzí v kariére.

? Získali ste zlato na šampionáte, ale aj slávny Stanleyho pohár. Dajú sa tieto úspechy porovnávať?

- Je to ťažké, pretože oba úspechy sú obrovské. U fanúšikov na Slovensku však určite bude najväčším zisk zlata z roku 2002, pretože ľudia u nás tento šport milujú. Tento úspech má výnimočné miesto u nás hráčov i fanúšikov.

? Hrali ste po boku mnohých hráčov, s ktorým ste si na ľade i mimo neho najviac rozumeli?

- Na ľade určite s Mišom Handzušom či Ľubom Bartečkom, ale aj s ďalšími. A keďže som od detstva vyrastal v Topoľčanoch, tak s Ľubom či Tiborom Višňovskými, či Radom Heclom to bolo mimo neho. Tam sú tie spomienky najdlhšie a najpamätnejšie.

? Už dávnejšie ste v Sieni slávy bratislavského Slovana, teraz vás najnovšie uviedli aj do Siene slávy Slovenského zväzu ľadového hokeja. Ako to vnímate?

- Tak ako som si vážil, že ma dal Slovan do klubu svojich legiend, tak som veľmi poctený aj z toho ocenenia, že som sa ocitol medzi ľuďmi, ktorí sa najviac zaslúžili o dobré meno nášho hokeja.

? Už druhý rok ste generálnym manažérom reprezentácie, napĺňa vás táto práca a plánujete aj po MS 2019 v nej pokračovať?

- Do šampionátu budem túto pozíciu zastávať a čo bude potom, to teraz neriešim. Všetko bude závisieť aj od toho, ako doma dopadneme.

? Ako často chodíte na ľad?

- Zhruba tak raz-dvakrát do mesiaca, pretože som dosť vyťažený.

? Blížia sa Vianoce, čo bude vašou úlohou doma urobiť a zabezpečiť?

- Už som stihol kúpiť stromček a mojou úlohou ho bude ešte s deťmi aj ozdobiť.

? Kedy ste v detstve prestali veriť na Ježiška?

- Veľmi si to nepamätám, ale bolo to počas školy. Nejakí spolužiaci mi to prezradili (smiech.)