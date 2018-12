Ibi Maiga má vysoké ambície: Europoslancom za Slovensko?!

Tieto slová si za drahý oblek neskryjú! Herec a spevák Ibrahim Maiga (55) nevie prežrieť správu, ktorá poriadne zdvihla tlak väčšine Slovákov. Poslanci si totiž nedávno odklepli zvýšenie platov a najznámejšieho „čierneho baču“ to vydráždilo natoľko, že zákonodarcom poslal štipľavý odkaz. Maiga s africkými koreňmi však zašiel ešte ďalej a Novému Času prezradil, že má veľké politické ambície!

Rodák z Mali si nedáva servítku pred ústa. „Poslanci si odklepli navýšenie platov o tisíc eur, a pritom pridávajú dôchodcom jedenásť eur mesačne a učiteľom sedemdesiat eur. Vnímam to ako veľkú aroganciu,“ povedal herec na svojom youtube kanáli. Ibi si myslí, že eurá navyše si zaslúžia iní.

„Nevytvárate hodnoty v tomto štáte, hodnoty vytvárajú učitelia, poľnohospodári, lekári, stavbári. Učitelia odovzdávajú vlastnú vedomosť ľuďom, aby sa v budúcnosti mohli starať o vývoj štátu. Poľnohospodári sa starajú o to, aby sme tu mali čo jesť, čo doma produkujeme bez toho, aby sme to dovážali, a stavbári sa starajú o to, aby národ mal kde bývať,“ odkazuje zákonodarcom Maiga, ktorému ležia na srdci penzisti.

„Dôchodcom, keď budovali štát, bolo sľúbené, že do konca života o nich bude postarané. A miesto toho v potravinách rátajú haliere. Vnímam to ako jeden veľký podvod,“ srdí sa „čierna bača“. „Zasiahlo ma to, lebo milujem Slovensko, tento národ a nemám rád ľudí, ktorí to tu zneužívajú,“ vysvetľuje Ibi s tým, že poslanci v Mali zarábajú 1 500 eur. Na hradný vrch sa však nechystá.

„Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť. A ja odmietam s týmito vyť. Ale nevylučujem kandidatúru na europoslanca, lebo chcem napraviť imidž Slovenska, že sme krajina rasistov. To nie je pravda,“ tvrdí Ibi, ktorý však bližšie neuviedol, či by sa stal súčasťou niektorej politickej strany. Napriek tomu, že žije v africkom Mali, kde má manželku Inu a dve deti, jeho srdce patrí Slovensku, kde v roku 2002 získal občianstvo.