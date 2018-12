V Británii odsúdili ľudí za členstvo v neonacistickej organizácii: Neuveríte, čo učili svoje deti

Súd v anglickom meste Birmingham v utorok vymeral tresty odňatia slobody šiestim ľuďom za členstvo v zakázanej krajne pravicovej organizácii National Action (Národná akcia), informovala agentúra DPA. Korunný súd v Birminghame v novembri uznal za vinných Adama Thomasa (22) , jeho partnerku Claudiu Patatasovú (38) a 27-ročného Daniela Bogunovica. Ďalší traja obžalovaní si priznali vinu ešte pred začiatkom súdneho procesu.

Prokuratúra oznámila, že Thomas z mesta Banbury v strednej časti Anglicka a Patatasová - narodená v Portugalsku - si zvolili pre svojho novonarodeného syna prostredné meno Adolf, podľa vodcu nemeckých nacistov Adolfa Hitlera. Svoju dcéru okrem toho naučili nacistické pozdravy. "Títo jednotlivci neboli len rasistickí fanatici. Vieme, že tvorili nebezpečnú organizáciu s dobrou štruktúrou," povedal Matt Ward, vedúci protiteroristického útvaru (CTU) polície v grófstve West Midlands.

Podľa sudcu Melbourna Inmana sa organizácia snažila o násilné zvrhnutie demokratického zriadenia v Británii a nastolenie nacistického štátu, ktorý by vyhubil celé skupiny obyvateľov, napísal na svojom webovom portáli denník The Guardian. Thomas bol odsúdený na šesť a pol roka odňatia slobody a jeho partnerka dostala päťročný trest. Zvyšným mužom vymeral tresty odňatia slobody v rôznej dĺžke - maximálne do šiestich rokov a štyroch mesiacov.