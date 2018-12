Užívali si prvú snehovú nádielku! Pre moderátorku RTVS Mariannu Ďurianovú (41) je jej synček Romanko (6) všetkým. Obaja tvoria nerozlučnú dvojicu a malý drobec robí mame garde na každom kroku. Tentoraz sa však vyšantili na čerstvom vzchuchu.

„Minuli sme skoro všetok sneh zo záhrady a podaril sa. Prvý tohtosezónny snehuliak. To bolo radosti a hádam vydrží do Vianoc. Veď už sú za dverami. Juchúúú,“ napísala televízna hviezda pod vydarenú fotku so synčekom.