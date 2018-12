Prekvapujúca správa zo Španielska: Uvidíme Škrtela v drese FC Barcelona?!

Slovenský futbalový reprezentant Martin Škrtel by si mohol obliecť dres slávnej Barcelony! S touto informáciou prišla barcelonská rozhlasová stanica RAC1. Dôvodom, prečo by mal Martin Škrtel prísť do katalánskeho veľkoklubu, sú zranenia kľúčových obrancov Vermaelena a Umtitiho.

Barcelona hľadá pravonohého obrancu s bohatými skúsenosťami, ktorý je dostupný na hosťovanie. Všetky tieto podmienky by Škrtel spĺňal. Konkurentom hráča Fenerbahce Istanbul v boji o barcelonský dres by podľa rozhlasovej stanice mohol byť aj skúsený 34-ročný Srb Branislav Ivanovič.