Dievčina si vyrába originálnu ozdobu tváre: Smutný pohľad na to, čo pod ňou skrýva

Jess Van Zeil (25) z austrálskeho Melbourne sa v roku 2015 obrátil život naruby.

Na bielku jedného oka si našla červené fliačiky a doktori zistili, že má rakovinu oka. Jeho operatívne odstránenie najprv mladá žena odmietala, no keď jej lekári povedali, že potom ,o päť rokov už nemusí byť nažive´, zákrok podstúpila.

Trval dve hodiny a odstránili jej očnú bulvu aj časť viečka. ,,Doktor a sestrička, ktorí pri mne boli, keď mi dávali dole obväzy, boli skvelí. Dokázali, že som nebola nervózna. A bola som v šoku, ako normálne moja tvár vyzerala. Nebolo to nechutné či krvavé. Bolo to čisté a svojím spôsobom pekné,“ cituje Daily Mail Jess. Tá si začala vyrábať originálne pásky cez oko, na prvý pohľad pripomínajúce tie, aké nosili piráti. Až na to, že mladá dievčina si ich originálne dozdobuje, aby jej ladili k oblečeniu. ,,Je to také moje módne vyjadrenia a baví ma to,“ teší sa Jess.

Život jej však uštedril ďalšiu ranu. V septembri 2016 si všimla zášlkby svojho malíčka na nohe. Zachvíľu nemohla dýchať a upadla do bezvedomia. Lekári odhalili, že má rakovinu a mozgu. Mala dokonca niekoľko nádorov, doktori hovoria o piatich, niektoré mali len 1 mm. Jess podstúpila operáciu a následne potrebovala špeciálnu imunoterapiu, ktorú však poistenie nepreplácalo. Dievčina založila zbierku a ľudia sa jej na liečenie v hodnote 75 800 eur poskladala. Mladá žena na oplátku pomohla iným – rozbehla kampaň, vďaka ktorej austrálska vláda schválila preplácanie imunoterapie, ktorá pomohla zachrániť aj jej život.