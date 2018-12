Žena poslala balík do ďalekej Kanady, teraz o nej píšu všetky noviny: Odpadnete, čo tam omylom pribalila

Netušila, že pred uzatvorením a jeho zalepením sa dovnútra zahrabal a zaspal jej kocúr. Zviera tak putovalo v papierovej krabici 1126 kilometrov. Vodič prepravnej spoločnosti bol v šoku, keď na neho kocúr z balíka vyskočil. Vianočný príbeh má šťastný koniec.



Jacqueline medzitým Balooa hľadala. Márne. Nezatúlal sa totiž do susedstva, ale skončil v ďalekom Montreale. ,,Chodili sme a klopali od dverí k dverám, prehľadali les, hľadali pod verandami, v garážach, pod schodami... bol jednoducho preč," zverila Baloova majiteľka televízii CTV.

Kocúra objavil vodič prepravnej spoločnosti Purolator.Balík so zvieraťom odovzdal na centrále svojej firmy, ktorá kontaktovala odosielateľku. ,,Nedokázala som najprv vôbec pochopiť, ako sa to mohlo stať. Keď mi to volali, stála som ako obarená," dodala žena v rozhovore pre kanadskú CTV.