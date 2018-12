Olympijský výbor rieši nečakané problémy: Dôvody, prečo ruskí športovci odmietajú vrátiť medaily vás dostanú!

Ruskí športovci usvedčení z porušenia antidopingových pravidiel odmietajú vrátiť medaily z olympijských hier. Opätovná analýza vzoriek z OH 2008 a 2012 odhalila celkovo 101 pozitívnych nálezov, z toho dvadsaťosem patrilo Rusom. Jedenásť z nich prišlo o medaily z Pekingu, ďalší štyria z Londýna. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) tiež žiada vrátenie medailí od 11 previnilcov zo ZOH 2014 v Soči, ktorým Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne potvrdil dištanc, pre portál insidethegames.biz to uviedol MOV. O medaily prišli aj ich tímoví kolegovia. Najviac na to doplatili víťazné posádky dvoj a štvorbobov, súčasťou oboch bol Alexander Zubkov.

Ruskí športovci však rozhodnutie MOV ignorujú. Niektorí sa odvolávajú na prebiehajúce súdne spory, iní tvrdia, že medailu stratili. Podľa Ruského olympijského výboru (ROV) naposledy vrátila medailu bronzová výškarka z Pekingu Anna Čičerovová, to bolo však ešte na jeseň 2017. Šéfka právneho oddelenia ROV Alexandra Brilliantovová pre agentúru TASS potvrdila, že od MOV dostali žiadosť o súčinnosť a prijatie opatrení na získanie medailí od dopingových hriešnikov. MOV v tomto roku prijalo usmernenia v prípade zmeny poradia na stupňoch víťazov. Podľa smernice, do 12 mesiacov od právoplatného rozhodnutia odoberú medailu previnilcovi a dodatočne ju udelia novému majiteľovi, ten má na výber zo šiestich možností prevzatia, vrátane súkromného ceremoniálu.