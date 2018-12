Muž si za rok prerobil vojenské auto na bývanie: Zbadáte interiér, nemenili by ste s ním

Tom Duckworth (24) si za rok prerobil vojenské auto na pojazdný domov. Stálo ho to 15-tisíc libier (16 687 eur), no aj keď výrazne ušetril, mnoho ľudí by svoj komfort za toto bývanie zrejme nevymenilo.

Muž obnovuje staré autá, takže do prerábky tohto sa pustil s ešte väčšou chuťou. "Hlavnou pohnútkou bolo to, že chcem šetriť peniaze za prenájom. Tiež som chcel vytvoriť niečo, čo som doteraz nevidel," vysvetľuje pre thesun.ie.

Elektrickú energiu čerpá zo solárneho systému a využíva dažďovú vodu. Tom si uvedomuje, že tento domov nie je vhodný pre viacero ľudí. "Je dobrý, ale pre dvoch ľudí je malý. Výhodou je, že nemusím platiť účty a môžem slobodne cestovať," vysvetľuje.

Tom na aute precestoval 4000 míľ a jeho ďalším cieľom je plniť snom ľuďom, ktorí chcú žiť podobne ako on a stavať pre nich podobné mobilné domy.