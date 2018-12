Mladí Slováci už trénujú v Kanade kompletní, dlhá cesta priniesla aj zopár komplikácií

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa po viac než poldruha dňa trvajúcej ceste do Kanady usadila na Vancouverskom ostrove, kde v prístavnom meste Nanaimo absolvovala už aj prvú tréningovú jednotku.

Na nej nechýbal kompletný 28-členný káder hráčov. Ako posledný sa k tímu pripojil útočník Patrik Hrehorčák z kanadského tímu Rouyn-Noranda Huskies (QMJHL) .

Slovenská hokejová výprava pozostávajúca z tridsiatich členov vycestovala ešte v sobotu nadránom z Piešťan do Viedne, kde z tamojšieho letiska odletela s prestupom v Toronte už priamo do jedného z dejísk šampionátu - kanadského Vancouveru. Vyše 8,5-tisíc kilometrov dlhá cesta cez polovicu zemegule priniesla aj zopár komplikácií.

"Už pri odlete z Viedne sme mali hodinu a pol meškanie, no pilot to dokázal stiahnuť na polhodinu. Bohužiaľ, aj tak sme sa nestihli ´načekovať´ tak, aby sme stihli prestup v Toronte do Vancouveru,“ informoval manažér výpravy Roman Ulehla na oficiálnom webe SZĽH.

Hoci drvivá väčšina výpravy odcestovala už po zhruba troch hodinách čakania na torontskom letisku Lestera B. Pearsona, osobná batožina, ako aj hokejový výstroj do Vancouveru s tímom nedoleteli. Našťastie, dlho na ňu čakať slovenská "dvadsiatka" nemusela.

"Na letisko vo Vancouveri sme sa museli vrátiť o polnoci miestneho času, kam naša batožina priletela posledným lietadlom z Toronta,“ pokračoval Ulehla.

Cesta do dejiska druhej fázy záverečnej prípravy slovenskej "dvadsiatky" však príchodom do Vancouveru ešte nebola ukončená. Tím síce prespal v hoteli blízko tamojšieho medzinárodného letiska, no už na druhý deň sa vydal na cestu na Vancouverský ostrov, do mesta Nanaimo.

"Z Vancouveru sme sa do Nanaima museli ešte dve hodiny plaviť trajektom. Samozrejme, už pri skladaní programu sme vedeli, čo nás čaká, avšak 28 hodín cesty počas soboty na chlapcov zanechalo stopy. Museli sme preto jemne upraviť program," podotkol Ulehla.

Z Európy odletel kompletný realizačný tím spolu s 20-člennou hráčskou výpravou. Až v zámorí sa k tímu pripojila osmička hráčov pôsobiaca v zámorských súťažiach, ktorí sa postupne schádzali. "Šiesti hráči sa k nám pripojili už vo Vancouveri, no ďalší dvaja - Martin Pospíšil a Patrik Hrehorčák - prišli až v nedeľu priamo do Nanaima. Vzhľadom na to, že tiež mali pri svojich letoch meškanie, Martin Pospíšil pricestoval tesne pred tréningom, Patrik Hrehorčák dokonca až počas neho. Obaja sa však okamžite zapojili do tréningového procesu," vysvetlil Ulehla.

V nedeľu mali mladí Slováci na programe jednu tréningovú jednotku na ľade, na druhý deň už na hráčov čakal dvojfázový tréning. V prístavnom meste s bezmála stotisíc obyvateľmi strávia slovenskí reprezentanti svoje najbližšie dni.

"V Nanaime hráme 19. decembra prípravný zápas proti Česku. Deň nato tu máme jeden tréning a v ten istý deň poobede sa už sťahujeme do Victorie, kde odohráme základnú skupinu šampionátu,“ dodal na záver Ulehla.

Svetový šampionát hráčov do 20 rokov sa uskutoční od 26. decembra 2018 do 5. januára 2019 v kanadských mestách Victoria a Vancouver. Súpermi Slovákov budú v B-skupine vo Victorii Američania, Švédi, Fíni a Kazachovia.