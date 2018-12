Chlapčekovi nedávali žiadnu šancu na prežitie, no stal sa zázrak: Prvé Vianoce doma

Lekári boli presvedčení, že malý Kaleb Crook utrpel mozgovú smrť a šanca, že by prežil bola podľa nich 0%. Nešťastní rodičia Becki (30) a Phil (33) mu prišli dať posledné zbohom ešte v septembri 2017.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Všetky komplikácie začali pod domácom pôrode. Kaleb bol po narodení bledý a nedýchal. Po prevoze do nemocnice začali lekári okamžite bojovať o jeho život, no napokon sa ho rozhodli nechať odpojiť od prístrojov. Chlapček mal len 10 dní, keď ho previezli do detského hospicu, kde mal počkať na svoj posledný výdych. "Pripravovali sme sa na to, že zomrie v detskom hospici Rainbows. Lekári tvrdili, že Kaleb má katastrofálne poškodenie mozgu. Nemohli sme pre neho nič urobiť. Povedali, že po odpojení bude žiť len niekoľko minút, tak som ho držala v náručí," spomína Becki. Potom sa stal sa zázrak.Po odpojení od prístrojov, ktoré ho udržovali pri živote, začal sám dýchať a dokonca stlačil mame prst.

Napriek všetkým hrozným prognózam lekárov chlapček prežil, no utrpel poškodenia mozgu. "Má zložité potreby kvôli zraneniu mozgu, no aj tak sa miluje usmievať, najmä keď počuje štvorročnú sestričku Eden," prezradila šťastná matka. 15-mesačný Kaleb a jeho rodina sa tešia sa na prvé rodinné Vianoce, ktoré strávia doma v anglickom meste Ratby. "Budú to Vianoce, ktoré sme ani neočakávali. Kaleb môže byť s nami a cítiť radosť zo života," dodala.

Lekári však nevedia povedať rodičom, ako sa jeho stav bude ďalej vyvíjať. Kaleb má totiž závažné a nezvratné poškodenie mozgu. Becki a Phil sú napriek tomu pyšní na každý pokrok, ktorý chlapček spraví. "Nikto nevie, aká budúcnosť ho čaká. Teraz však miluje život a bojuje so všetkými prekážkami," uzavrela mamička.