Halák vychytal 45. shutout v NHL: Zuby si na ňom vylámal aj Tatar

Slovenský brankár Jaroslav Halák bol jedným zo strojcov víťazstva hokejistov Bostonu Bruins na ľade Montrealu Canadiens 4:0 v pondelkovom stretnutí zámorskej NHL.

Bruins triumfovali aj vďaka 22 zákrokom slovenského gólmana, ktorý zneškodnil aj jeden strelecký pokus krajana v drese Canadiens Tomáša Tatara. Slovenský krídelník strávil na ľade 16:10 min, zápas ukončil s mínusovým bodom a v štatistikách mal zapísané aj tri bodyčeky. V drese Bostonu stále chýba kapitán Zdeno Chára, ktorý je zranený.

Halák vychytal dovedna 45. čisté konto v zámorskej profikariére a tretie v tejto sezóne. V ročníku 2018/2019 naplno zažiaril aj na ľade Buffala pri víťazstve 4:0 a doma proti Philadelphii (3:0). Štatistici NHL si všimli, že 33-ročný Halák dosiahol druhýkrát shutout proti svojmu bývalému tímu. Nulu na konte inkasovaných gólov si udržal aj v drese St. Louis v súboji v Montreale (3:0) v januári 2012. V Montreale pôsobil od sezóny 2006/2007 do 2010/2011.

Útočník Bostonu Colby Cave prispel k dvom bodom pre Bruins svojím prvým gólom v zámorskej profilige, ku ktorému pridal aj asistenciu.

"Cítim sa naozaj dobre, obzvlášť vďaka víťazstvu. Myslím si, že dnes sme hrali ako tím neskutočne. Všetky štyri útoky a tri obranné dvojice hrali dobre a Halák bol ako múr, cez ktorý nič neprešlo. To je ten recept na úspech," uviedol Cave pre oficiálny ligový web. Gólmi sa presadili aj Joakim Nordström, David Krejčí a Brad Marchand, David Pastrňák s Charliem McAvoyom si pripísali po dve asistencie.

Ottawa zdolala Nashville 4:3 po predĺžení. Obranca "senátorov" Thomas Chabot rozhodol duel už 21 sekúnd po začiatku extračasu. "Thomas je v predĺžení, kde má veľa miesta, veľmi nebezpečný. Som naozaj šťastný, pretože v druhej tretine sme boli sklamaní z množstva šancí, keď sme ani nevystrelili a stratili tempo. V predĺžení namiesto krásnej akcie jednoducho vystrelil a vyšlo to," zhodnotil tréner Ottawy Guy Boucher. Tím z hlavného mesta Kanady zvíťazil v druhom z ostatných dvoch stretnutí. Slovenský obranca Senators Christián Jaroš odohral 11:04 min, počas ktorých sa zapísal do štatistík tromi bodyčekmi.

Za Nashville dvakrát skóroval obranca Roman Josi, ktorý pridal aj jednu asistenciu. Pri každom góle "predátorov" asistoval Ryan Johansen (0+3). Predators prehrávali po I. tretine 0:3, dokázali sa však vrátiť do zápasu a poslať ho aspoň do predĺženia. "Ukázali sme charakter. Rozhodne to nebol dobrý začiatok. V prvej tretine sme boli jednoducho príliš pomalí, oni boli rýchlejší. Neuspeli sme v dostatočnom množstve súbojov a nebojovali dostatočne tvrdo," uviedol Josi.

Anaheim otočil duel s Pittsburghom a zvíťazil 4:2, pričom v 15. min prehrával 0:2. Ducks triumfovali vo štvrtom zápase po sebe a v deviatom z ostatných desiatich. Brankár John Gibson zneškodnil 28 striel "tučniakov". "V prvej tretine sme boli veľmi mäkkí. Dovolili sme im kontrolovať hru s ich rýchlosťou a schopnosťami. Akonáhle sme ich začali viac napádať, začalo sa to prejavovať na výsledku," povedal kouč "káčerov" Randy Carlyle.

Výsledky:

Columbus - Vegas 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Gól: 41. N. Foligno (S. Jones, J. Anderson).

Pittsburgh - Anaheim 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Góly: 10. Malkin (Letang, P. Kessel), 15. Rust (Crosby) - 23. Henrique (N. Ritchie, Sprong), 26. Sherwood (Rowney, Manson), 39. Kaše (Getzlaf), 60. Getzlaf (Henrique, Aaberg).

Montreal - Boston 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Góly: 3. Nordström (Backes, Cave), 40. Cave (McAvoy, Pastrňák), 41. Krejči (McAvoy), 46. Marchand (Pastrňák, Krug)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 16:10 min, 0+0, -1, 1 strela, 3 bodyčeky - Jaroslav Halák (Boston) odchytal 60 minút, 22/22, 3. shutout sezóny

Ottawa - Nashville 4:3 po predĺžení (3:0, 0:1, 0:2 - 1:0)

Góly: 3. Lajoie (Bödker, Batherson), 6. B. Tkachuk (Mark Stone, C. White), 20. Dzingel (Mark Stone), 61. Chabot (Dzingel) - 26. Josi (Ellis, Johansen), 41. C. Smith (Josi, Johansen), 47. Josi (Fiala, Johansen)

Christián Jaroš (Ottawa) 11:04 min, 0+0, 3 bodyčeky

Colorado - New York Islanders 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Góly: 27. Landeskog (Barrie, MacKinnon) - 19. Eberle (B. Nelson, Lee), 23. J. Boychuk (Pulock, Josh Bailey), 39. Lee (Leddy, Eberle), 58. Filppula (Pulock).