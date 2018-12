Líder labouristov vyzval na hlasovanie o nedôvere britskej premiérke: Vláda mu neplánuje udeliť priestor

Líder opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn podal v pondelok v britskom parlamente návrh na hlasovanie o vyslovení nedôvery premiérke Therese Mayovej.

Informovala o tom spravodajská televízia Sky News. Agentúra AFP dodala, že hlasovanie musí najskôr odsúhlasiť vláda. Tá mu podľa informácií britských médií priestor udeliť neplánuje.

Premiérka podľa Corbyna "tvrdošijne odmieta" nechať poslancov Dolnej snemovne britského parlamentu hlasovať o predbežnej dohode o odchode Británie z EÚ, ktorú Mayovej vláda vyrokovala s Bruselom. Corbyn tiež uviedol, že podanie návrhu na hlasovanie o nedôvere Mayovej je "jediným spôsobom", ako premiérku donútiť umožniť poslancom hlasovať o dohode o brexite už tento týždeň.

Mayová v pondelok v Dolnej snemovni navrhla, že o dohode o vystúpení Británie z EÚ by poslanci mali hlasovať v týždni od 14. do 20. januára, čo Corbyn odmieta a pokladá to za plytvanie časom poslancov.