Strana Most-Híd si je na istom: Gábor Gál už vie, koho navrhnú na ústavného sudcu

Koaličná strana Most-Híd navrhne na ústavného sudcu poslanca Národnej rady (NR) SR Petra Kresáka (Most-Híd).

Na margo voľby sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR to vyhlásil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). "Moja strana určite navrhne Petra Kresáka. V pozícii poslanca je mimoriadne aktívny a v jeho prípade určite nebude pochybnosť o tom, že by sa nevedel odosobniť od svojho politického života," poznamenal Gál.

Kandidátov na ústavných sudcov bude podľa neho dosť, zmenou zákona sa rozšíril okruh subjektov, ktoré ich môžu navrhovať. A hoci sa podľa neho nepodarilo v ústave zmeniť pravidlá voľby sudcov, za pozitívne považuje, že kandidátov je možné posudzovať viac do hĺbky a transparentnejšie. Zákon zároveň umožňuje predĺženie časovej lehoty na prezretie si materiálov o uchádzačoch na post sudcov Ústavného súdu pred voľbou z 15 na 45 dní.

"Aj podľa zlých pravidiel sa dajú navoliť dobrí kandidáti a podľa dobrých pravidiel zlí kandidáti. Dôležité bude, kto sa prihlási," myslí si Gál. Pozitívne hodnotí aj fakt, že zainteresovaní nabádajú právnikov, ktorí môžu alebo by mohli tento post veľmi dobre zastávať, aby kandidovali. A že zároveň títo odborníci prijímajú oslovenia na kandidatúru od jednotlivých inštitúcií. Už vo februári 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov. Úlohou parlamentu bude zvoliť dvojnásobný počet kandidátov na ústavných sudcov v porovnaní s tým, koľko je voľných miest. Samotných sudcov si potom vyberie hlava štátu. Poslanci tak musia predložiť prezidentovi 18 mien.

Podľa schválenej novely zákona má Kancelária Národnej rady (NR) SR vytvoriť podmienky na účasť verejnosti na schôdzi Ústavnoprávneho výboru NR SR, kde budú kandidátov na sudcov ÚS vypočúvať. Na schôdzi bude prítomný aj prezident SR alebo ho zastúpi vedúci pracovník Kancelárie prezidenta SR. Tomu sa má kedykoľvek, keď o to požiada, udeliť slovo. Kandidát na schôdzi predstaví svoje pracovné skúsenosti a výsledky či publikačnú činnosť. Poslanci parlamentu by mali voliť kandidátov na sudcov ÚS na schôdzi, ktorá sa začne 29. januára 2019. Nominácie môžu prichádzať do 7. januára 2019.