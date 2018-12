Papagáj sa skamarátil s technickou hračkou: Teraz majiteľke poriadne komplikuje život

Alexu od Amazonu môžete ovládať na základe hlasu. Keď jej poviete, nastaví budík, vypne svetlá, pustí hudbu a dokonca aj hodí veci do virtuálneho nákupného košíka.

Alexa sa však stala neoddeliteľnou parťáčkou papagája Rocca. Ten sa do technickej vymoženosti naozaj zamiloval, nie však spôsobom, aký by sa páčil jeho majiteľke. Rýchlo pochopil, ako to celé funguje a vďaka Amazon Echo si objednáva všetko, čo rád konzumuje.

Jeho majiteľka Marion Wischnewski nie je nadšená z toho, akí parťáci sa zo zvieratka a z prístroja stali.Preto vie často pridať na virtuálny nákupný zoznam veci, ktoré chce on.

"Vždy to musím skontrolovať, keď prídem z práce a vymazať všetky položky, ktoré si objednal," povedala pre Ladbible Marion. Na zoznam pridáva celý rad ovocia a zeleniny, ale aj zmrzlinu. Tiež občas objedná celkom zvláštne veci, napríklad žiarovku. Nielen, že sa Rocco takto zabáva s nákupným zoznamom, taktiež Alexe hovorí, aby pustila jeho obľúbenú hudbu, Kings of Leon. "Rozprávajú sa celý deň. Často prídem domov a hrá hudba."