Dana a Viktor tvrdia, že im sociálne pracovníčky uniesli syna Samka: Zvrat pred Vianocami

Slzy šťastia tiekli potokom. Manželia Dana (36) a Viktor (41) Belkovci z Ovčiarska (okr. Žilina) tvrdia, že im pred dvoma mesiacmi sociálne pracovníčky uniesli syna Samka (14) zo školy bez súdneho rozhodnutia.

Následne ho umiestnili v krízovom centre Náruč. Konali mimoriadne horlivo, pretože si mysleli, že ide o podozrenie z týrania chlapca. Teraz sa však karta čiastočne obracia. Samka púšťajú domov - zatiaľ aspoň na vianočné sviatky. Rozhodla o tom prípadová konferencia za účasti so- ciálnych pracovníčok, psychologičiek krízového centra Náruč, rodičov dieťaťa i samotného chlapca.

Všetci totiž odhlasovali, že Samko môže stráviť Vianoce s rodinou. Rodičov výsledok prípadovej konferencie príjemne prekvapil. „Som šťastná a ďakujem všetkým, ktorí rozhodli, a hlavne Samkovi, že asi pochopil, že rodina je najviac, že my a najmä ja ho ľúbime,“ povedala dojatá chlapcova mamička, ktorej oči zaliali slzy, keď zistila, že Vianoce prežijú spolu.

Šťastný otec k tomu dodal: „Samko povedal, že chce ísť domov a to bolo najdôležitejšie.lebo bez neho sme si ich nevedeli predstaviť.“

Nikto nie je obvinený

Z rozhodnutia majú radosť aj Samkovi súrodenci. „Teším sa, každý večer si s ním zaspievam koledu a pozrieme úplne všetky rozprávky,“ prezradila sestra Simonka. Najväčším snom rodiny bolo, aby si na Vianoce všetci sadli k štedrovečernému stolu a navzájom si povedali, čo majú na srdci. Samko bude doma od piatka do stredy, no počas prázdnin sa bude musieť vrátiť do centra, keďže vyšetrovanie pokračuje.

„Výstupom stretnutia bola dohoda o monitorovaní Samka počas pobytu doma s cieľom zaručiť jeho bezpečný a pokojný pobyt v domácom prostredí,“ uviedol riaditeľ centra Náruč Róbert Braciník.

Polícia podľa žilinskej krajskej policajnej hovorkyne Jany Balogovej ešte nikoho neobvinila.„Trestné stíhanie za zločin týrania blízkej a zverenej osoby sa začalo ešte 8. novembra. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe.“

Právny zástupca rodiny Radovan Konečný verí, že prípad dobre dopadne a prokurátor vyšetrovanie zastaví: „V tejto veci nie sú žiadne konkrétne dôkazy o tom, že by chlapca týrali.“

Vývoj prípadu

26. októbra

Odobratie Samka rodine

8. novembra

Začiatok trestného stíhania za zločin týrania

17. decembra

Rozhodli o priepustke na vianočne sviatky

21. decembra

Pustia Samka domov

27. decembra

Vráti sa do centra Náruč