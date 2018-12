Dve ženy rozpútali vášnivú diskusiu okolo pohlavia Santa Clausa: Ľudia zašli až do extrémov

Predstavovali ste si niekedy Santa Clausa inak ako muža?

Pretože podľa Ladbible ľudia začali tvrdiť, že by mal byť žena alebo bez pohlavia. Vypuklo to potom, čo sa dve ženy dobrovoľne rozhodli hrať Sanda Clausa ako súčasť turné v Newton Aycliffe, County Durham.

Poradca Arun Chandran povedal: "Nie je nedostatok mužských dobrovoľníkov, ktorí by hrali Santa Clausa. Preto by sme nemali dovoliť, aby túto úlohu plnila žena.."

Dokonca aj moderátor Good Morning Britain Piers Morgan sa vyjadril: "Otec Vianoc, ako už naznačuje celé označenie, je jednoducho muž. Je to proste otec Vianoc! Svet je v keli!" vykríkol a pokrčil papier. Diskusia však vyústila do toho, že si niektorí ľudia myslia, že Santa by nemal mať pohlavie vôbec. Spoločnosť GraphicSprings sa opýtala 400 ľudí z USA a Veľkej Británie, ako by sa podľa nich mohol Santa "modernizovať". Potom sa chcú opýtať 4000 ľudí a dať im na výber z viacerých možností.

Podľa 6 ABC 27% ľudí si myslí, že by mal byť označovaný za ženu alebo za pohlavne neutrálneho. Netrvalo dlho, kým sa toho chytili ľudia na sociálnych sieťach, kde celú vec považujú za smiešnu. "Santa nie je skutočný. Myslieť si, že by mal byť žena alebo rodovo neutrálny je oveľa bláznivejšie, než myšlienka na to, že je muž."