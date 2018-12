Najvzácnejšie kúsky slovenského Indianu Jonesa vystavujú v Košiciach: O takej zbierke sa návštevníkom ani nesnívalo!

Nadšenci pravekej histórie a dinosaurov si prišli na svoje! V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach ukázali jedinečné kúsky, ktoré si pamätajú časy pred státisícami i miliónmi rokov.

Najväčšími lákadlami sú nálezy Martina Kundráta (48), slovenského svetoznámeho paleontológa a objaviteľa siedmich druhov dinosaurov. Originálne paleontologické nálezy rastlín a živočíchov z rôznych kontinentov pod jednou strechou prináša výstava Kamenný herbár v košickej Botanickej záhrade.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Na hostí čaká aj unikátne dinosaurie embryo i zub pravekého človeka z Číny, ktorých autorom je Martin Kundrát a jeho medzinárodný tím,“ informovala Linda Babušík Adamčíková, hovorkyňa UPJŠ. Korunným kúskom výstavy je exemplár zárodku dinosaura, ktorý sa našiel v takmer polmetrovom vajci. Jeho repliku pod Kundrátovým dohľadom vytvorili študenti Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach.

Slovenský Indiana Jones priblížil, že embryo sa najprv dostalo do rúk priekupníkov, ktorí ho ilegálne vyviezli z Číny do USA. „Tak- zvaný Baby Louie sa do pekinského múzea vrátil v roku 2013. Dostal aj vedecké meno Beibeilong sinensis - mláďa čínskeho draka,“ uviedol.

Kundrát bol súčasťou medzinárodného tímu, ktorý živočícha identifikoval ako nový druh. Dodal, že Beibeilong sa stal kľúčom k hádanke, ktorý dinosaurus kládol najväčšie vajcia na svete s hmotnosťou až šesť kilogramov. Jeho rodičia mohli mať podľa odhadov dĺžku až osem metrov, hmotnosť takmer tri tony.

Výstava dokumentuje aj existenciu dinosaurov na našom území. Rovnako nechýbajú verné repliky ďalších vzácnych kúskov, ako napríklad druhohornej skákajúcej žaby či novoobjaveného Archaeopteryxa.

Toto tu nájdete:

Dinosaurie embryo

Exemplár embrya Beibeilong sinensis alebo „čínskeho draka“ starý 94 miliónov rokov z Číny. Repliku pod Kundrátovým dohľadom vytvorili študenti Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach.

Zub pekinského človeka

Ide o vernú repliku prvého dôkazu existencie pekinského

človeka. Zub je starý 750-tisíc rokov z Číny.

Druhohorná skákajúca žaba

Pochádza z obdobia kriedy, stará je 120 miliónov rokov, taktiež z Číny.