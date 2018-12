Zbavte sa agresívnej soli, ktorá ničí karosériu v zime: 7 najväčších omylov pri umývaní auta

Pravidelné umývanie vozidla je preto v zime dôležitejšie než v teplých mesiacoch. Nový Čas a AUTO BILD vám poradia ako na to. Posypová soľ sa často zmieša so snehom či vodou a priľne k vonkajším častiam vozidla, čiže ku karosérii, podvozku aj pneumatikám. Výsledkom je biely povlak, pod ktorým sa neraz stráca pôvodná farba auta a ktorý vnikne do všetkých škár a netesností.

Takéto škrabance sú ideálne na to, aby sa v nich usadila agresívna zmes a spustil sa proces korózie. U veľmi znečisteného auta neodporúčame automatické linky, i keď ide o najpohodlnejší a najlacnejší spôsob umytia. Automat totiž môže spôsobiť škody na laku rýchlou rotáciou kefy, ktorá v kombinácii s prachom, blatom a soľou na karosérii zapracuje ako brúsny papier.

Ak sa predsa len rozhodnete pre linku, vždy zvoľte program, ktorý obsahuje aj predumytie. Ideálnym riešením na posypovú soľ je ručné umývanie, pretože pri ňom môžete dobre vyčistiť i ťažšie prístupné miesta ako podbehy a dutiny. Nezabudnite poriadne opláchnuť strechu auta, podvozok, pneumatiky a po umytí ošetriť aj disky, najmä tie plechové.

Nezávisle od toho, či sa rozhodnete pre ručnú alebo automatickú umývaciu linku, odporúčame priplatiť si voskovanie vozidla. Lak plní dôležitú ochrannú funkciu. Pokiaľ začne karosériu požierať hrdza, životnosť vozidla sa výrazne skráti. Navyše korózia výrazne znižuje cenu pri opätovnom predaji, hoci inak je vozidlo v dobrom technickom stave.

1. Všetky linky sú rovnaké

Automatickú umyváreň vyberajte pozorne. Zapáchajúce, špinavé a vydrané kefy sú signálom k odchodu. Kvalita umývacej linky je závislá najviac od toho, ako sa prevádzkovateľ stará o čistotu a materiál na kefách.

2. Kuchynská špongia stačí

Ak si chcete auto umyť sami, zabudnite na špongiu z kuchyne. Tá sa na auto hodí rovnako ako drôtenka. Určite siahnite po mikrovláknovej handre alebo rukavici na umývanie auta.

3. Silný prúd to umyje

Vodou nešetrite. Najmä na začiatku je potrebné auto dôkladne opláchnuť od hrubých nečistôt. Vyhýbajte sa však na úvod príliš silnému prúdu vody, ktorý môže

s nečistotami lak poškodiť.

4. Saponát beriem domáci

Opäť nič z kuchyne alebo kúpeľne! Špeciálna autokozmetika možno stojí viac, je však potrebné uvedomiť si, že domáce saponáty sú agresívnejšie a môžu nenávratne poškodiť lak.

5. Na postupe čistenia nezáleží

Ak máte k autu aspoň nejaký vzťah, umývajte vodorovnými pohybmi. Spodné časti (nárazník, blatníky, prahy) sú najviac znečistené, preto musia prísť na rad až na koniec. Pracujte systematicky: začnite strechou a prepracúvajte sa nižšie.

6. Kvapky vysuší vietor

Voda obsahuje chlór a minerály, čo po zaschnutí dokazujú stopy po kvapkách. Nespoliehajte sa na slnko, ale použite handru z mäkkého mikrovlákna na zotretie prebytočnej vody.

7. Voskovanie je zbytočné

Umytím a usušením auta sa starostlivosť o lak nekončí. Posledným krokom je navoskovanie. Vosk nie je len estetickou záležitosťou, slúži na vytvorenie dodatočnej ochrannej vrstvy.