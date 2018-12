Mladík Herc sa zdokonaľuje v DAC: V lete sa uvidí, čo Premier League

Futbalista DAC 1904 Dunajská Streda Christián Herc pomohol mužstvu k víťazstvu nad Sereďou (1:0) v jesennej derniére najvyššej slovenskej súťaže a v nedeľu 9. decembra už odcestoval do Anglicka.

Dvadsaťročný talentovaný stredopoliar (nar. 30. septembra 1998) a reprezentant SR "21" je kmeňovým hráčom FC Wolverhampton Wanderers, z tímu účastníka Premier League už rok hosťuje na Žitnom ostrove.

"Vedel som o tom už skôr, že budem musieť ísť do klubu. Zástupcovia ´Wolves´ mi to oznámili asi pred mesiacom,“ cituje oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu slová Herca, ktorý ďalej poznamenal: "Za ten čas, čo som v Dunajskej Strede, som nebol vo Wolverhamptone. Oni sa boli na mňa niekoľkokrát pozrieť. Napríklad počas predkôl Európskej ligy, ktorú sme hrali na začiatku tejto sezóny. Počas celého minulého týždňa som mal trénovať s tamojším A-tímom, ale zranil som sa. Preto som bol s fyzioterapeutom."

Nitriansky odchovanec konkretizoval aj svoje zdravotné problémy. "Musel som si dať dokopy nohu, s ktorou som mal problém už v predposlednom jesennom dueli 17. kola Fortuna ligy so Žilinou (2:2). Niečo sa mi stalo v zadnom stehennom svale a s bolesťou som aj trénoval, chcel som totiž pomôcť tímu v poslednom stretnutí proti Seredi. Povedal som si, že na začiatku prestávky si to dám dokopy, všetko je už takmer v poriadku. Chcem byť na sto percent pripravený na jarnú časť," ozrejmil rodák z Levíc, ktorý zotrvá v Dunajskej Strede. Vo Wolverhamptone sa o jarnom účinkovaní rozprával s prezidentom i šéftrénerom klubu.

"Téma bola, čo so mnou ďalej. Chceli, aby som zmenil klub. Ja som chcel, aby som v Dunajskej Strede zostal do leta, dovtedy mi totiž trvá hosťovanie. Napokon tak aj bude. Vo ´Wolves´ sú spokojní s mojimi výkonmi, ktoré podávam v drese DAC. To, že si ma do Anglicka zavolali na stretnutie a rozhovory, ma potešilo. Uvidíme, čo bude v lete,“ poznamenal pre web futbalsfz.sk Christián Herc, ktorý si stihol pozrieť aj sobotňajší víťazný domáci duel Wolverhamptonu proti Bournemouthu (2:0) v najvyššej anglickej súťaži. Jeho kmeňový klub figuruje po 17. kole Premier League na 7. mieste s 25 bodmi (bilancia: 7 - 4 - 6, skóre 19:19), za lídrom FC Liverpool zaostáva o 20 bodov.

V januári čaká na reprezentáciu SR do 21 rokov prípravný kemp v Turecku. Herc počas posledného asociačného termínu a dvoch duelov s Portugalskom nosil kapitánsku pásku. "Teším sa na spoluhráčov, trénerov. Ak ma kouč Guľa nominuje, určite prídem," dodal šikovný stredopoliar.