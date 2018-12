Tehotná herečka Mária Bartalos skončila na pohotovosti: Kolaps!

Potrebuje oddych! Len nedávno prekvapila všetkých radostná správa, že herečka Mária Bartalos (24) je v očakávaní a už o pár mesiacov porodí svoje prvé bábätko. Hviezdu zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome a seriálu Oteckovia však podľa informácií Nového Času v piatok zradilo zdravie a mala skončiť na pohotovosti.

Piatkové predstavenie v Slovenskom národnom divadle síce s problémami odohrala, no počas víkendu už bolo zrušené. Ako je na tom herečka momentálne?! Tehotná Bartalos sa v piatok objavila v markizáckom Teleráne. A hoci rozdávala úsmevy na všetky strany, už v tom čase sa vôbec necítila dobre, čo si všimli aj ľudia z jej okolia, ktorým to priznala.

„Už vtedy bola chorá. Tým, že je tehotná, to intenzívnejšie prežíva. Hovorila, že sa necíti dobre, a bála sa, že bude musieť ležať doma,“ povedal Novému Času zdroj blízky sympatickej herečke. Bartalos napriek chorobe nechcela sklamať divákov a predstavenie Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch v SND dokonca s vypätím síl v piatok večer odohrala. Ako sme sa však dozvedeli, po predstavení bola tehotná herečka totálne vyčerpaná a mala sa náhliť na pohotovosť. Počas víkendu sa mala opäť postaviť na divadelné dosky, no už sa tak nestalo.

„Predstavenia zrušili, lebo si chcela oddýchnuť. Nechcela to podceniť hlavne z dôvodu tehotenstva. Necítila sa vôbec dobre, bola slabá a unavená. Našťastie to nebolo až také vážne. Veríme, že sa z toho dostane,“ vysvetlil zdroj. O tom, že má herečka zdravotné problémy, vedeli aj jej kolegovia. „Asi áno, takto to viem aj ja. Viac o tom však neviem,“ uviedol František Kovár, ktorý s herečkou hrá v spomínanom predstavení.

Koniec v Oteckoch

O tom, že pre mladú Bartalos je jej bábätko, ktoré nosí pod srdcom, prvoradé, svedčí aj rozhodnutie odpískať tretiu sériu obľúbeného seriálu Oteckovia. Herečka totiž patrila medzi hlavné hviezdy, no tomu je koniec. „Mária sa rozhodla, že budúci rok už pokračovať nebude. Nechce nakrúcať tehotná,“ prezradil nedávno zdroj z televízie.

Herečka sa tak sústreďuje hlavne na svoje tehotenstvo a nechce sa vystavovať zbytočnému riziku pri nakrúcaní. O Bartalos je známe, že si svoje súkromie úzkostlivo stráži. V apríli zaskočila všetkých, keď si po troch mesiacoch randenia povedala áno s priateľom Adriánom.

Manželom už o pár mesiacov pribudne do rodinky klbko šťastia, na ktoré sa veľmi tešia. Samotná Bartalos síce telefón Novému Času zdvihla, no pre chorobu jej do reči, pochopiteľne, nebolo. „Viete mi zavolať neskôr alebo mi napíšte esemesku, lebo som chorá,“ reagovala hlasom, z ktorého bolo cítiť vyčerpanie. Na esemesku však už do uzávierky nereagovala.

Vírusová infekcia je nebezpečná

Jozef Španka, gynekológ

Vírusová infekcia, hlavne chrípkový vírus, je obecne do 12. týždňa pre tehotnú ženu pomerne nebezpečná, najmä keď je spojená s vysokými teplotami. Vo vyšších štádiách gravidity vírusová infekcia nepredstavuje také vysoké riziko ako v prvom trimestri.

Pacientke sa odporúča pokojový režim, vitamíny, hlavne vitamín C, a dostatočný príjem tekutín. Ak stúpa teplota k 38 stupňom Celzia, tak antipyretiká - paralen. Chorobu treba vyležať, aby to nemalo následky pre matku ani pre plod.