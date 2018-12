Keď mal 11 rokov, kamaráti mu ukázali porno: Šialená závislosť mu prevrátila život naruby

Joshua Peters (22) z amerického Massachusetts mal len 11 rokov, keď ho kamaráti uviedli do sveta filmov pre dospelých.

Chlapcovi sa erotické filmy natoľko zapáčili, až si na nich vybudoval závislosť. Pozeral ich nasledujúcich 7 rokov každý jeden deň 1,5-3 hodiny denne. ,,Pozeral som všetky druhy porna, od soft videí po BDSM, ktoré, podľa môjho názoru, inšpirujú sexuálne útoky," povedal pre EastIdahoNews.com. Vo veku 11 až 18 rokov tak trávil celé hodiny pozeraním erotických videí a masturbáciou.

Dnes tvrdí, že bol závislý a ničilo mu to život. ,,Ovplyvňovalo to moju náladu či správanie k rodine," hovorí. Závislosť na porne bola tiež jedným z dôvodov, prečo sa mu vo veku 16-rokov rozpadol vzťah s ,úžasnou dievčinou´.

Ako 18-ročný Joshua povedal o svojom probléme rodičom a tí ho zobrali za náboženským poradcom. Stal sa členom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorej členovia sú známi ako mormóni. Dnes dodržuje ich pravidlá života, pričom pornografia aj masturbácia sú zakázané. ,,Sexuálne uspokojovanie mimo manželstva je hriech a Boh ho zakazuje," vysvetľuje Joshua.

Motiváciou zabojovať so závislosťou bola túžba po tom, založiť si raz stabilnú rodinu, v akej aj on sám vyrastal. ,,Verím, že Ježiš Kristus je môj záchranca," tvrdí mladík, ktorý dnes porno haní. ,,Nie je dosť ľudí, ktorí by prehovorili o závislosti na porne. Dôkazom je to, koľko peňazí sa v pornobiznise stále točí. Porno je niečo, čo sa nedá ospravedlniť. Ovplyvňuje to vzťahy a celý ten priemysel je zvrátený," vraví dnes mladý mormóm.