Prezidentský kandidát Mistrík reaguje na ponuku OĽaNO: Podmienky, ktoré si kladú, nie sú na mieste

Podmienky hnutia OĽaNO, ktoré si kladie pred prezidentskými voľbami, nie sú na mieste, keďže František Mikloško opakovane potvrdil neochotu podporiť silnejšieho kandidáta. Pre TASR to uviedol prezidentský kandidát Robert Mistrík.

Reagoval na výzvu Obyčajných, aby sa spolu s Mikloškom a Zuzanou Čaputovou medzi sebou dohodli, kto napokon o voliča zabojuje, pričom OĽaNO podporí práve jeho.

"Uchádzam sa aj o hlasy voličov OĽaNO, ktorí určite chápu, že hranie neprehľadných politických hier je hazardovaním s budúcnosťou Slovenska. Do volieb máme niečo okolo troch mesiacov a pred sebou dlhé sviatky, počas ktorých budú všetci hlavou inde. Preto aj v mene voličov, túžiacich po slušnom a spravodlivom Slovensku, vyzývam najväčších politických hráčov k zodpovednému konaniu," apeluje Mistrík.

Zároveň deklaruje pripravenosť uchádzať sa o post prezidenta ako spoločný kandidát demokratickej opozície. "Nesmieme dopustiť, aby si úrad prezidenta uchmatli extrémisti alebo strany spojené s devastáciou spoločnosti. Považujem za nezodpovedné, aby si pár mesiacov pred voľbami politické strany opozície neuvedomovali tieto hrozby a nevedeli sa zhodnúť na spoločnom kandidátovi. Naťahovanie času a zneisťovanie voličov nie je nič iné ako napomáhanie Smeru-SD, ktorý si nevie nájsť kandidáta," dodal.

Čaputová v reakcii uistila, že sa určite rozhodne zodpovedne a v prospech Slovenska. Teraz to však považuje za predčasné. "Dôveru hnutia OĽaNO si vážim. Môj postoj je od začiatku rovnaký. Ak nám ide o dobro tejto krajiny, musíme byť všetci demokratickí kandidáti pripravení sa v kľúčovom momente zachovať zodpovedne. Ja sa momentálne snažím najmä prezentovať moju víziu spravodlivejšej a lepšej krajiny," uviedla Čaputová.

Z prieskumov vie, že s Mistríkom oslovujú podobných voličov, a teda mnohí sa budú rozhodovať práve medzi nimi dvoma. "Ak sú však rozdiely v prieskumoch stále malé, mali by sme umožniť voličom rozhodovanie na porovnaní príbehov, názorov a plánov, nie na porovnaní percent. Napríklad aj formou predvolebných debát. Určite sa rozhodnem zodpovedne a v prospech Slovenska, ale teraz to považujem za predčasné," dodala.

František Mikloško zatiaľ na výzvu OĽaNO reagovať nechcel. Obyčajní uviedli, že medzi záujemcami o funkciu prezidenta sú traja kandidáti, ktorí by v prípade zvolenia mohli byť dôstojnou hlavou štátu. "Sú nimi Zuzana Čaputová, František Mikloško a Robert Mistrík. Keďže však z väčšej časti oslovujú podobných voličov, rozdrobenosť hlasov zásadne zvyšuje šance iných kandidátov s pochybnou minulosťou, ktorí by Slovensku nepriniesli nič dobrého," napísalo hnutie. Od kandidátov očakáva, že uprednostnia záujmy Slovenska pred osobnými ambíciami a zabránia prepadnutiu akýchkoľvek hlasov. Podľa OĽaNO sa títo traja majú dohodnúť medzi sebou. Ak to neurobia do termínu vyhlásenia volieb, hnutie oznámi svoj ďalší postup.