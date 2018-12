Bývalí hráči United to už nevydržali: Schytali to hráči, aj Mourinho!

Derby FC Liverpoolu a Manchestru United (3:1) odhalilo priepastný rozdiel medzi oboma klubmi. Kým United neprehral s odvekým rivalom v Premier League osem zápasov v posledných vyše štyroch rokoch, v nedeľu nemal šancu na úspech a jasne ťahal za kratší koniec.

Zverenci Jose Mourinha tak po 17. kole figurujú na 6. mieste tabuľky a na svojho rivala, ktorý je na čele, strácajú už priepastných 19 bodov.

Tím Jürgena Kloppa v tomto ligovom ročníku stále nenašiel premožiteľa a od úvodu derby na Anfield Road bolo zrejmé, že mu séria pravdepodobne vydrží. Na gól Sadia Maneho z 24. minúty ešte dokázal odpovedať gólom po chybe domáceho brankára Jesse Lingard, no v druhom dejstve rozhodol o triumfe "The Reds" striedajúci Xherdan Shaqiri. Švajčiarsky reprezentant prišiel na ihrisko v 70. minúte a gólovo sa presadil v 73. a 80. minúte. Liverpool mal veľkú prevahu, 64-percentné držanie lopty, celkovo 36 striel proti šiestim a 11 ku dvom na bránku.

"Shaqiri je úžasný hráč. Jeho ľavačka je stvorená na rozhodujúce momenty," povedal Klopp. "Je to ťažké pre všetkých, čo majú radi United. Pre nás hráčov najťažšie. Musíme hrať lepšie. No keď nie sú výsledky, je ťažké veriť v obrat," povzdychol si stredopoliar Nemanja Matič.

Liverpoolski fanúšikovia po zápase sarkasticky skandovali "nevyhadzujte Mourinha", no priaznivci United za zlé výsledky v sezóne vinia skôr výkonného viceprezidenta a amerických vlastníkov za to, že portugalského kormidelníka nepodporili počas letného prestupového obdobia.

Ako uvádza agentúra AFP, sám Mourinho povedal, že za piatu ligovú prehru v sezóne treba vyvodiť výsledky, no pripomenul aj "neustále zranených" hráčov a vyhlásil, že "oba tímy hrali vo vzťahu k ich kvalite". "Liverpool je lepší ako my. Bol tam veľký rozdiel v intenzite, fyzickosti, pressingu i prechode dopredu. Boli rýchli a agresívni, nevedeli sme s nimi držať krok," uviedol Mourinho.

Slabý výkon v tradičnom derby nenechal chladných ani bývalých hráčov rekordného 20-násobného šampióna Premier League. "Ani jeden zo stredopoliarov United nevie prihrať loptu. To je podľa mňa šokujúce, United boli strašní," nebral si servítku pred ústa bývalý kapitán Gary Neville v televíznom štúdiu Sky Sports. "Ak by ste dnes prišli z mesiaca a nevedeli by ste nič o futbale, povedali by ste, že United je proste priemerný ligový tím, nič viac," pridal sa ďalší niekdajší kapitán Roy Keane.

Po nedeľňajšom zápase sa tak ešte viac ozývajú hlasy na odvolanie Mourinha, ktorý tento rok predčasne predĺžil kontrakt s klubom do roku 2020. United už totiž takmer definitívne prišiel aj o teoretickú šancu zapojiť sa do boja o titul, no navyše mu pomaly mizne aj šanca na miestenku do Ligy majstrov. "Červení diabli" momentálne strácajú na štvrtú Chelsea už jedenásť bodov.

"Odíde Mourinho? Myslím, že sa to stane," pokračoval Neville, no kritikou nešetril ani vedenie. "Nikto nad ním ho nevie zvládnuť, nevedia, čo mu majú povedať."

