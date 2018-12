Knižnica v obci pri Bardejove zažíva nevídaný rozmach: Kvôli tomuto k nám chodí viac čitateľov!

Knižnica v Lenartove pri Bardejove funguje takmer desať rokov. V ostatných troch rokoch podľa knihovníčky Márie Leškovskej zaznamenali nárast evidovaných čitateľov nielen spomedzi žiakov základnej školy, ale i obyvateľov obce.

"Je to aj vďaka tomu, že minulý rok sme sa prihlásili do projektu Čítajme lepšie a získali sme dotáciu na nákup 333 kníh nielen pre dospelých, ale i mládež. V našej knižnici sa nielen číta, vypožičiavajú knihy, ale máme i rôzne spoločenské, vzdelávacie aktivity a exkurzie. Tým motivujeme viac žiakov aj obyvateľov na čítanie a vypožičiavanie kníh," uviedla pre TASR Leškovská.

Na konci roka vyhodnocujú aj najlepšieho čitateľa, ktorý prečítal najviac kníh. "V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc máme už každý rok zaužívané, že pripravujeme prijímanie členov do Cechu knižničného. Dostanú pamätný list a kartu člena knižnice, z čoho sa veľmi tešia. Snažíme sa prilákať čím viac členov do našej knižnice. Budúcnosť knižníc je totiž vytváraná aktívnym spájaním jej tradičného poslania spojeného s kultúrnym a spoločenským vyžitím," povedala Leškovská.

V knižnici majú literatúru pre deti, mládež i dospelých. Záujem o jednotlivé tituly závisí podľa Leškovskej od toho, kto si ich požičiava. "U detí sú to rozprávkové knihy, dospelí majú radi knihy o liečivých rastlinách, zdravej výžive a niektorí i náboženskú literatúru. Je to rôzne," priblížila knihovníčka. Počas letných prázdnin pripravuje knižnica pravidelne pre deti v spolupráci s miestnym komunitným centrom množstvo voľnočasových aktivít. Tento rok to bola beseda s názvom Osveta zdravia, kde sa dozvedeli o správnej starostlivosti o chrup a ústnu dutinu.

"Navštívili sme aj lesnícke Ekocentrum v Malcove, kde sa deti v rámci diskusie s Alenou Hankovou oboznámili s preparátmi zvierat, vzorkami koží a odtlačkami stôp zbierkových exponátov. Zážitkové učenie vo forme eko-hry bolo spojené s lesnou pedagogikou a zaujímavosťami zo sveta lesníctva," doplnila Leškovská s tým, že aktivity pre deti a mládež organizujú priebežne počas celého roka.