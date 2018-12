Balotelli má ďalší problém: Sťažnosti na spoluhráčov?!

Taliansky futbalový útočník v službách OGC Nice Mario Balotelli má ďalší problém.

Futbalista známy svojimi excesmi sa mal v rozhovore s trénerom Patrickom Vieirom na adresu svojich spoluhráčov vyjadriť, že "si nevedia prihrať ani dvakrát za sebou." Video z tohto rozhovoru sa nakrátko objavilo na internete, neskôr však zmizlo. Komunikácia Balotelliho s Vieirom by mala byť súčasťou dokumentu, ktorý pripravuje francúzska televízna spoločnosť Canal+ práve o bývalom členovi "Les Blues" a aktuálnom trénerovi OGC Patrickovi Vieirovi.

Mario Balotelli mal okrem iného povedať aj to, že so spoluhráčmi "je ťažké hrať" a že "na tréningu niekedy neverí vlastným očiam". Bývalý útočník Manchestru City, AC Miláno či FC Liverpool mal takisto vyjadriť svoju túžbu vrátiť sa do nejakého veľkoklubu. Balotelli sa v aktuálnej sezóne gólovo nepresadil ešte ani raz. Informáciu priniesol taliansky portál football-italia.net.