ME v hádzanej sú minulosťou: Víťazky prepisovali históriu!

Hádzanárky Francúzska získali svoj premiérový titul majsteriek Európy.

Úradujúce svetové šampiónky si zlato vybojovali na domácej pôde, keď v nedeľňajšom finále v Paríži vyhrali nad Ruskom 24:21. Francúzky predtým získali na ME trikrát bronz (2002, 2006, 2016), majsterkami sveta boli už dvakrát (2003, 2017). Rusky ziskom striebra vyrovnali svoje maximum z ME 2006. V drese víťaziek zaznamenala Alexandra Lacrabereová šesť gólov, súperkám nestačilo ani sedem gólov Anny Vjachirevovej. Tú vyhlásili aj za najužitočnejšiu hráčku ME. Francúzsko odplatilo Rusku prehru z finále olympijského turnaja v Riu de Janeiro 2016.

Bronz si vybojovali Holanďanky, v súboji o tretiu priečku zdolali Rumunsko 24:20. Rozhodujúci náskok si vypracovali už v prvom polčase, v ktorom súperkám odskočili na rozdiel siedmich gólov. Ich najlepšou strelkyňou bola Estavana Polmanová, autorka siedmich presných zásahov. Holanďanky cenným kovom nadviazali na striebro z predchádzajúcich ME 2016, na MS 2017 získali rovnako bronz.