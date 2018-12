Demošntranti opäť zaplnili Budapešť: Ironický odkaz premiérovi Orbanovi

Protesty Maďarov proti kontroverznej novele zákonníka práce prijatej parlamentom v stredu, ale aj proti novej štruktúre súdov zriadenej vládnym blokom Fidesz-KDNP, pokračovali aj v nedeľu

O 15.00 h SEČ sa začali tisíce demonštrantov zhromažďovať na budapeštianskom Námestí hrdinov, odkiaľ mali namierené na Kossuthovo námestie pred parlament, informoval spravodajský server szmo.hu. Na Facebooku avizovalo istú účasť vyše 7000 ľudí. K protestnému pochodu, ktorý zorganizovala občianska iniciatíva, a ktorý organizátori nazvali "Šťastné Vianoce pán premiér!", sa pridal aj Maďarský zväz odborárov (MSZSZ). Organizátori vyzvali účastníkov, aby si doniesli maďarské vlajky a vlajky Európskej únie, a aby zachovali pokojný priebeh zhromaždenia.

Opozičné strany vyzvali rezort vnútra, aby polícia izolovala provokatérov, ktorí by podľa nich mohli narušiť pokojnú demonštráciu. Ministerstvo vnútra vydalo vyhlásenie v ktorom kritizovalo opozičných politikov za to, že pri predchádzajúcich demonštráciách v stredu, vo štvrtok a v piatok priamo provokovali policajtov, ale aj za to, že výtržníkom nezabránili v ich konaní.V uliciach hlavného mesta sú stovky policajtov, najmä v okolí sídla vládnej strany Fidesz na Lendvayho ulici.



Minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió v nedeľu uviedol, že nejde o skutočnú spoločenskú nespokojnosť, a že v uliciach protestuje iba "malá skupina agresívnej menšiny". Medzi protestujúcimi podľa jeho vyjadrenia je mnoho ľudí "vydržiavaných americkým finančníkom Georgeom Sorosom". Gulyás ku kritizovanej obnove systému správnych súdov povedal, že je to splatenie dlžoby zmeny režimu, pretože správne súdy zrušila v roku 1949 vláda komunistickej štátostrany.

V piatok večer pochodovalo niekoľko tisíc demonštrantov s maďarskými vlajkami a vlajkami EÚ skandujúc protivládne heslá. Pochod smeroval cez Most slobody na budínsku stranu Dunaja a Alžbetiným mostom späť do Pešti. Pri protivládnych demonštráciách v budapeštianskych uliciach v stredu a vo štvrtok zadržala maďarská polícia celkovo 51 demonštrantov. V stredu bolo zranených deväť a vo štvrtok päť policajtov. Protestujúci poškodili osem vozidiel používaných políciou.