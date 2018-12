Nečakané prekvapenie pre bývalého arcibiskupa od Svätého Otca: Pohne dar od pápeža Bezákovou kauzou?

Prezidentská návšteva vo Vatikáne priniesla okrem sľubu od pápeža, že zavíta na Slovensko, aj nečakané prekvapenie pre známeho emeritného arcibiskupa. Svätý Otec František totiž pri konci audiencie vsunul do rúk Andreja Kisku (55) červenú škatuľku so slovami, že ide o dar pre Róberta Bezáka (58).

Šokujúce gesto prichádza po tom, čo obľúbený duchovný označil svoju kauzu za uzavretú.

Nový Čas zisťoval, čo môže ústretový krok z Vatikánu znamenať pre jeho prípad, ktorý stále traumatizuje slovenských veriacich. Arcibiskup sa svoju kauzu snažil otvoriť niekoľkokrát, no všetky jeho postupy dopadli neúspešne a zdalo sa, že nedávno definitívne rezignoval.

Napriek slovám Bezáka, že svoju kauzu odvolania spred šiestich rokov považuje za uzavretú, jeho meno vo Svätej stolici stále rezonuje. Svedčí o tom Františkovo gesto, ktoré sa odohralo na schôdzke so slovenskou hlavou štátu. Pápež sám od seba pri rozlúčke s Kiskom spomenul meno Bezáka a dokonca po prezidentovi poslal darček, ktorého obsah je zatiaľ ukrytý pod rúškom tajomstva.

„Vážený pán prezident, chcel by som vás požiadať o jednu láskavosť. Toto by som chcel odovzdať vášmu otcovi. A toto, z môjho srdca, keby ste mohli priniesť pánovi arcibiskupovi Bezákovi,“ povedal František a podal Kiskovi do rúk červenú škatuľku. To, že išlo o dar pre Bezáka, potvrdila prezidentská kancelária. „Prezident arcibiskupovi Bezákovi, samozrejme, dar odovzdá,“ uviedol hovorca Roman Krpelan. Urobiť tak plánuje v blízkom čase.

Samotného Bezáka zastihla správa nepripraveného, nič podobné neočakával. „Zatiaľ o tom neviem, viem len, že tam prezident bol. Žiadne nové správy v mojom prípade nie sú, aj keď sa niečo deje, tak poza môj chrbát. Takých informácií bolo už toľko, že mnohému neverím, musím mať takú istotu,“ povedal Novému Času s tým, že by očakával komunikáciu z Vatikánu skôr oficiálnou cestou.

„Neviem, či je to len nejaká priateľská diplomacia. Je fajn, že tam prezident bol, ale nie je to predstaviteľ cirkvi, ktorý by mal robiť akéhosi poštára. Niektoré veci mi prídu skôr akoby pre publikum,“ dodal Bezák.

Som skeptický, no je to nezvyčajné

František Mikloško, za Bezáka dlho bojoval Otvoriť galériu František Mikloško Zdroj: anc

Myslím si, že je to krok zo strany pápeža, ktorý sa zapíše do veľkých dejín cirkvi na Slovensku. Či sa zapíše do malých dejín Róberta Bezáka, to si nie som celkom istý. Je to nezvyčajné, že pápež takto posiela dary a využil na to hlavu štátu, čo je významná vec.

Som však skôr skeptický voči tomu, že by to znamenalo niečo viac v posune Bezákovej kauzy, keďže je za tým celá mašinéria. Nie je to len o pápežovi a celý ten proces je komplikovanejší ako jedna osoba.

Vnímam to ako symbolické gesto

Miroslav Kocúr, cirkevný analytik

Krok Svätého Otca je dobromyseľný. Vnímam to však ako prejav Františkovej bezmocnosti robiť čokoľvek v tomto prípade, tak poslal arcibiskupovi Bezákovi aspoň symbolický darček. Rozhodnutie, ktoré bolo podporené Konferenciou biskupov Slovenska a jeho predchodcu, jednoducho nemôže problematizovať alebo meniť.

Pápež by ho dokázal zvrátiť, ale zároveň by sa otvorilo množstvo ďalších vecí, ktoré by bolo potrebné riešiť. Treba sa porozprávať aj s arcibiskupom, čo bolo obsahom darčeka a či tam nie je niečo viac.