Zo študenta Matúša vyrastá staviteľská hviezda: Od železničnej stanice k radnici

Študent z východu zbiera domáce i zahraničné ocenenia! Matúš Harčár (25), ktorý sa učí za projektanta na Technickej univerzite v Košiciach, sa len nedávno stal Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii Stavebníctvo a architektúra.

Počas štúdia stíha realizovať úspešné projekty i prácu vo firme. Najnovšie pracuje na obnove vzácnej a historickej staromestskej radnice v Košiciach. Pri nástupe na vysokú školu si povedal, že sa bude zapájať do rôznych súťaží. V roku 2016 prišla prvá výzva - zrekonštruovať vlakovú zastávku v Margecanoch.

Uspel a to ho naštartovalo. Postupne prerazil s návrhmi na obnovu vlakových zastávok a ich okolia vo Svite, v Štrbe a v Margecanoch. „V mojich prácach sa snažím používať prírodné materiály, ktoré majú skrytý potenciál. Ľudia sa ich ešte stále často boja,” hovorí Matúš.

Najnovšou úlohou preňho je obnova historickej radnice v košickom Starom Meste. „Ide o projekt, ktorý po dokončení predložíme investorovi. Riešime ho v spolupráci s ostatnými študentmi z rôznych profesií,” povedal.

Zdedil to po otcovi

Radnica je zastaraná budova s nerovnými stenami a rozmermi. „Najviac ma zaujala strecha a využitie opusteného, no nádherného podkrovia. To by sa malo rozhodne sprístupniť verejnosti. Poslúžiť by mohlo aj ako výstavná miestnosť,” pokračuje študent.

Veľký vplyv na jeho rast mala rodina. „Môj otec bol stavbár. Ako mladší som s ním päť rokov chodieval pracovať a brigádovať, už vtedy som zakúsil odbornú prax v teréne,” spomína Matúš. Jeho snom je podieľať sa na projektoch obrovských rozmerov.

„Veľmi ma zaujala stavba v Rakúsku, kde sa pustili do realizácie dreveného mrakodrapu. Rozhodli sa tam použiť prírodný materiál aj na veľkú stavbu, čomu osobne fandím,” dodáva s tým, že po škole by chcel získať skúsenosti v zahraničí.