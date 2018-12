Od januára sa rozbieha veľký celoslovenský skríning: Ako bude štát odhaľovať rakovinu?

Chodíte na preventívne prehliadky ku gastroenterológovi alebo gynekológovi? Od budúceho roka sa nemôžete vyhovárať, že neviete, na čo máte nárok.

Ministerstvo zdravotníctva spúšťa skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníka a krčka maternice. Koho sa to bude týkať a ako to bude fungovať? Nádorové ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou úmrtia na Slovensku. Pritom často stačí tak málo - absolvovať skríning. Ľudia, ktorým hrozí rakovina hrubého čreva, konečníka, prsníka alebo krčka maternice, dostanú poštou test alebo pozvánku na vyšetrenie.

„Počas minulého roka si všetky poisťovne vytypovali pacientov, ktorým v priebehu januára prídu pozvánky. Môže sa stať, že niekomu ich príde viac,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Skríning pomáha odhaliť rakovinu u ľudí, ktorí nemajú žiadne príznaky. Kým dnes ho absolvuje 30 percent rizikovej populácie, v budúcnosti by to malo byť aspoň 50 percent. „Zaberie to pár minút života, ale zachráni niekoľko desiatok rokov,“ dodala ministerka.

Rakovina prsníka

U žien je najčastejším onkologickým ochorením. Ročne ho diagnostikujú okolo 2 500 Slovenkám a zomrie naň 300 žien. Žena vo veku 40 - 69 rokov má raz za 2 roky nárok na bezplatné mamografické vyšetrenie.

Cieľová skupina skríningu

- ženy vo veku 50 - 69 rokov

Postup

- zdravotné poisťovne v januári rozošlú pozvánky na mamografické vyšetrenie

- spolu s pozvánkou dostanete zoznam mamografických pracovísk

- dohodnete si termín vyšetrenia

Rakovina hrubého čreva a konečníka

U mužov je najčastejším, u žien druhým najčastejším onkologickým ochorením. Ročne ho diagnostikujú asi u 4 000 Slovákov, zomrie naň 1 800 osôb. Človek nad 50 rokov má raz za 2 roky nárok na bezplatný test na okultné krvácanie.

Cieľová skupina skríningu

- muži a ženy nad 50 rokov

Postup

- zdravotné poisťovne vyberú 20-tisíc osôb

- v januári im pošlú test na okultné krvácanie

- test a vzorku stolice odovzdáte všeobecnému lekárovi

- pri pozitívnom výsledku vás pošle na ďalšie odborné vyšetrenie (kolonoskopia)

Rakovina krčka maternice

Je závažným onkologickým ochorením žien v produktívnom veku. Ročne na Slovensku diagnostikujú asi 600 prípadov, o život pripraví 200 osôb. Žena vo veku 23 - 64 rokov má nárok raz za rok na dva odbery cytológie. Ak sú negatívne, pokračuje sa v 3-ročnom intervale.

Cieľová skupina skríningu

- ženy vo veku 23 - 64 rokov

Postup

- zdravotné poisťovne rozošlú pozvánky na cytologické vyšetrenie

- gynekológ vám urobí ster z krčka a pošle ho do certifikovaného laboratória

- prvé dva odbery cytológie sa uskutočnia v ročnom intervale

Stačí tak málo

Rudolf Hrčka, Gastroenterologická klinika SZU a UNB Otvoriť galériu Rudolf Hrčka Zdroj: tasr

Kolorektálny karcinóm by mohol byť iba marginálnym zdravotným problémom, pretože ho vieme včas zistiť a definitívne odstrániť. Metóda adresného pozývania na skríning tohto ochorenia je najúčinnejšia.

Zachytíme aj mininádor

Alena Kállayová, Onkologický ústav sv. Alžbety Otvoriť galériu Alena Kállayová Zdroj: tasr

Stále platí, že mnoho žien na Slovensku je diagnostikovaných už s pokročilou rakovinou prsníka. Pri skríningu ju vieme zachytiť v skorom štádiu, preto treba prísť na vyšetrenie. Máme moderné, účinné a spoľahlivé medicínske prístroje s minimálnou radiačnou záťažou pre organizmus.

Môžeme s tým niečo urobiť

Oliver Sadovský, Národný onkologický ústav Otvoriť galériu Oliver Sadovský Zdroj: tasr

Organizovaný cytologický skríning ponúka cieľovej skupine žien na Slovensku možnosť predchádzať vzniku rakoviny krčka maternice. Cieľom skríningu je znížiť výskyt a následne úmrtnosť na toto ochorenie.