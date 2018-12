Donášková služba Postmates má túlavého robota, ktorý je schopný doručiť jedlo až k prahu vášho domu.

Malá krabica na kolesách so zvedavými očami má zaheslovaný otvor, čiže nehrozí, že by jej obsah niekto ukradol. Pripomína vám tento robot niekoho? Otvoriť galériu WALL - E Zdroj: moviestills Je to možné, pretože vyzerá ako čistiaci robot Wall-E z obľúbenej disneyovky. Tento sa volá Serve a má vstavané kamery, ktoré mu uľahčujú prechod po uliciach. Je možné, že onedlho zazvoní aj u vás.