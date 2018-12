Čarovné Vianoce pre viac ako 200 chorých detí: Santa prináša do nemocníc vieru v zázraky

Vianoce sú jedným z najkrajších období v roku a práve preto sa vo viacerých ozýva chuť pomáhať druhým. Nemá to inak ani organizácia The Heart Project, ktorá od roku 2016 navštevuje nemocnice, kde robia vianočné fotenie pre choré deti so Santa Klausom.

Už tri roky vďaka zázračným fotografiám vytvárajú úsmevy na perách mnohým deťom. Všetko sa to začalo v nemocnici v austrálskom Melbourne, kde sa viac ako 100 dobrovoľných fotografov a kreatívcov rozhodlo pod záštitou organizácie fotiť choré detičky a vďaka photoshopu vytvárajú zábery vyrážajúce dych! Pojekt sa stal taký populárny, že sa tento rok rozhodli navštíviť okrem nemocníc a hospicov v Austrálii aj tie na Novom Zélande, v Kanade a Británii. Fotogaléria 6 fotiek v galérii „Vedeli sme, že vďaka photoshopu máme možnosť vziať deti do iného sveta a uvedomili sme si, že to bude neuveriteľný projekt, ktorý sme spustili v nemocniciach, z ktorých sa mnohé rodiny nemôžu vrátiť domov na Vianoce,“ vyjadrila nadšenie z projektu jeho spoluzakladateľka, austrálska fotografka Karen Alsop. Najsmutnejšie je, že pre niektoré deti sú tieto chvíľky radosti posledné. Vďaka šikovnosti obrovského tímu sa premenia na tie najkrajšie, aké môžu byť. Santa Klaus, ktorý v projekte zohráva dôležité miesto, je veľmi milý k deťom a dáva im pocit, že zázraky sa skutočne dejú. Tento rok dobrovoľníci navštívili vyše 200 detí, ktorým vyčarili úsmev na perách a dokázali im priniesť Vianoce do nemocnice. V každej nemocnici sa pripraví zelené pozadie, pred ktorým deti so Santom pózujú. Odborníci potom tieto obyčajné zábery menia na neuveriteľné vianočné scénky.