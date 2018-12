Krásna tenistka Kužmová v Dubaji: Bez titulu, no so splneným cieľom pre rok 2019!

Parádna bodka!

Slovenská tenistka Viktória Kužmová (20) ukončila tenisový rok výborne. Na turnaji v Dubaji sa prebojovala do finále. V ňom síce mladá rodáčka z Košíc prehrala, ale prvý raz v kariére sa prebojovala do Top 50 svetového rebríčka. Dostať sa do elitnej päťdesiatky si najväčší talent slovenského ženského tenisu pritom dal za cieľ pre rok 2019! Vikuš, ako jej hovoria, vo finále prehrala hladko s Číňankou Šuaj Pcheng 3:6, 0:6, ale v semifinále získala cenný skalp skúsenej Rusky Rodinovej, ktorú zmietla z kurtu za 51 minút 6:1, 6:1!

Začala ju mimo Top 100 a ukončí ju medzi najlepšími päťdesiatimi tenistkami sveta. Na turnajoch WTA v Budapešti a Hertogenboschi sa prebojovala až do semifinále. Menej sa jej darilo na grandslamových podujatiach, ale zato zabrala v barážovom dueli Pohára federácie s Bieloruskom.