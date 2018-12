Godla potvrdil skvelú formu aj v reprezentácii: Prečo sa do Švajčiarska vráti na Vianoce?!

Slová chvály. Hokejový brankár Denis Godla (23) si ich vypočul po zápase o 3. miesto na Švajčiarskom pohári 2018 v Luzerne proti Rakúsku (6:1) od celej kabíny.

Do reprezentačného dresu si preniesol skvelú formu z fínskeho klubu KalPA Kuopio, s ktorým navyše už na budúci týždeň opäť zamieri do Švajčiarska na tradičný Spenglerov pohár. Godlov výkon proti Rakúsku vyzdvihol tréner Craig Ramsay, generálny manažér Miroslav Šatan a za celú kabínu aj kapitán Dominik Graňák. „Chalani odviedli skvelú prácu, zblokovali množstvo striel a súpera k ničomu nepustili. Súvislý tlak si vytvoril len v záverečnej tretine počas dlhej presilovky o dvoch hráčov, no aj tam mi chlapci veľmi pomohli a zvládli sme to,“ oplatil spoluhráčom slová uznania najlepší brankár a najužitočnejší hráč MS 20 z prelomu rokov 2014/2015.

Vo svojom fínskom klube KalPa Kuopio je od začiatku sezóny brankárskou jednotkou a pokiaľ mu forma vydrží, mal by vážne prehovoriť do bojov o miesto v záverečnej nominácii Slovenska na domácom svetovom šampionáte 2019 v Bratislave a Košiciach. „Je jasné, že to je sen každého z nás, no práve na brankárskom poste je konkurencia obrovská,“ uvedomuje si Denis Godla.

Po podujatí v Luzerne sa tak už opäť sústreďuje na klubové povinnosti. Záver roka má mimoriadne náročný na cestovanie. „Pred odletom do Bratislavy sme hrali vo Fínsku vonku, autobusom sme šli takmer sedem hodín. Potom nasledoval presun do Luzernu, následne zase let do Fínska, kde máme do Vianoc ešte tri ligové stretnutia. Počas sviatkov by sme mali mať krátke dvojdňové voľno a už 26. decembra sa vraciame do Švajčiarska, keďže s Kuopiom štartujeme na Spenglerovom pohári v Davose. Späť do Fínska odletíme na Silvestra. Je a bude to ťažšie, ale aj to patrí k nášmu športu,“ uzavrel slovenský gólman.