Prezident sa chce najbližšiu dobu naplno venovať funkcii: Mojou úlohou je sústrediť sa na to, aby som vykonával to, čo som sľúbil

Najbližších šesť mesiacov sa chce prezident SR Andrej Kiska venovať naplno svojej prezidentskej funkcii.

Do 15. júna budúceho roka sa tak určite nebude vyjadrovať k svojej politickej budúcnosti, svoju opätovnú kandidatúru na post hlavy štátu však znova dôrazne odmietol. Také je stanovisko prezidenta, ktoré odznelo v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike. "Ako prezident mám pred sebou ešte šesť mesiacov práce a mojou úlohou je sústrediť sa na to, aby som vykonával to, čo som pred vstupom do prezidentského úradu sľúbil," skonštatoval Kiska, ktorý prisľúbil, že najbližšieho pol roka, teda až do prezidentských volieb, bude svoju prácu vykonávať poctivo.

Šesť mesiacov je podľa prezidenta dlhým obdobím a prezident musí byť v prvom rade prezidentom. Za ten čas ho čaká veľa závažných rozhodnutí vrátane voľby ústavných sudcov, prijatie zahraničných návštev i jeho zahraničné pracovné cesty či prijímanie nových zákonov. "Tých vecí je veľmi veľa, ktoré ako prezident musím riešiť, a to je mojou úlohou. Občania odo mňa právom očakávajú, že budem robiť dobre funkciu prezidenta ako takú, a to robiť budem," poznamenal Kiska.

Opätovne však zdôraznil, že jeho vyjadrenia z mája, podľa ktorých chce byť súčasťou novej politickej etapy a éry na Slovensku a rád by pomáhal zostavovať novú slušnú vládu, naďalej platia. Je si však vedomý toho, že mnohí politici môžu zneužívať slová na rôzne špekulácie, obhajobu vlastných zlyhaní alebo na prekrytie témy, ktorá sa v súčasnosti deje. "Je to fakt a v politike sa to stáva," podotkol Kiska, ktorý sa zároveň k špekuláciám vyjadrovať odmieta.