Marinu chladnokrvne zavraždil jej priateľ: To, čo robil s mŕtvym telom celé 4 dni, je vrchol

Muž mal podľa polície zabiť svoju priateľku a jej telo skryť v rozkladacej pohovke po dobu štyroch dní.

Evgeny Malakhov z Ruska mal zbiť svoju priateľku Marinu Abdulinu, keď mal 25 rokov. Potom podľa vyšetrovateľov ukryl telo na niekoľko dní do pohovky a mŕtvolu chcel preniesť vtedy, keď nikto nebude v okolí. Marinina priateľka Olga Zudova povedala, že mala obavy, keď jej neodpisovala na správy a na telefonáty. "Zmizla a ja som sa bála," povedala.