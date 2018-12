Gábor Gál chce predložiť návrh zákona o zaisťovaní majetku vplyvných osôb: Čo na ňom zmenil?

Štát má v súčasnosti možnosti, aby účelovým prevodom majetku podozrivých osôb predišiel, a to jeho zaistením.

Uviedol to pre TASR minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ktorý v septembri z parlamentu stiahol návrh zákona upravujúci zaisťovanie majetku vplyvných osôb. Minister pripomína, že v súčasnosti môže majetok zaistiť napríklad daňový úrad. Stiahnutý návrh však chce opätovne predložiť, finalizuje jeho úpravu.

"Už sám daňový úrad ešte mimo trestného konania môže zablokovať majetok. Neudialo sa to ani v prípravnom konaní, čo je škoda," uviedol minister v stredu (12.12.) v reakcii na prípad obvineného podnikateľa Ladislava B., ktorý má prepisovať svoj majetok. Štát môže podľa Gála istým spôsobom predísť účelovým prevodom. "Poznáme odporovateľný právny úkon, kde keď sa dlžník účelovo zbavuje majetku, aby svojho veriteľa ukrátil, tak taký úkon môže byť vyhlásený za neplatný," vysvetlil.

Výhrady k tomu, že ešte v septembri stiahol pripravovaný návrh zákona o zaistení majetku, odmieta. "Názor, že tento zákon bude všeliekom, nie je úplne presný. Už teraz máme v právnom poriadku možnosti zaistenia majetku, neznamená to, že takáto právna úprava vôbec nejestvuje a nemáme páky na organizovaný zločin či pochybné prevody majetku," približuje minister.

Gál však avizuje, že návrh zákona opätovne predloží, bude podľa neho obsahovať technické vylepšenia. "Odstránia sa rozpory, kto, kedy a za akých podmienok môže zaistiť majetok. Návrh upraví, čo urobiť so zaisteným majetkom, ktorý podlieha rýchlej skaze, čo so zaisteným majetkom, v prípade ktorého k zaisteniu nemalo dôjsť a dochádza tým k škodám. Zákon bude podrobnejšie deklarovať, ktorý štátny orgán má akým spôsobom nakladať so zaisteným majetkom," uviedol s tým, že skôr ako o šesť mesiacov od stiahnutia nemôže byť návrh opätovne predložený.