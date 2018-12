Muž brutálne znásilnil ženu v neskorom štádiu tehotenstva: Neuveriteľná reakcia jeho snúbenice!

Hovorí sa, že zamilovaní ľuďia sú láskou tak zaslepení, že nevidia chyby svojich vyvolených. To je zrejme aj prípad ženy pochádzajúcej z Anglicka.

Jej snúbenec bol totiž tehotnou ženou obvinený zo znásilnenia. Už od tohto momentu by si väčšina ľudí pomyslela, že človeku, ktorý sa do niečoho takého zapletie sa otočia všetci blízky chrbtom. Jeho snúbenica to však neurobila. Stála vždy po jeho boku a to aj v momente, keď ho porota uznala vinným a sudca ho poslal do väzenia na 9 rokov. Muž, ktorý sa živil ako muzikant, mal podľa verdiktu súdu znásilniť ženu v neskorom štádiu tehotenstva. "V jeho očiach bolo vidieť šialenstvo, odhodlanie a sústredenie, počas toho čo mi urobil," uviedla na súde poškodená žena. "Všetko čo som mohla robiť bolo snažiť sa chrániť si moje tehotenské brucho. Prehrávam si to stále dookola, snažím sa prísť na to, čo som mala urobiť inak." Pre portál Sun tiež dodala, že jej ohavný čin zmenil život.

Snúbenica 28-ročného muža však týmto slovám nikdy neuverila. "Gavin, napriek tomu že je odo mňa oveľa mladší, je veľmi vyspelý. Má zmysel pre rodinu, tvrdo pracuje a vždy každému pomôže," opísala zamilovaná žena svojho princa na súde. "Keby neprišiel do môjho života bola by som zlomená bez plánov na rodinu. Je mojím všetkým. Stojím za ním, je to dobrý chlap!" Dodajme, že muža odsúdili len pár dní po tom, čo sa oficiálne rozlúčil so slobodou. So svojou snúbenicou teda mali tesne pred svadbou.