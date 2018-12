Obranca Ivan pred MS do 20 rokov: Chcel by som opäť poblázniť celý slovenský národ!

Slovenský hokejista Michal Ivan na prelome rokov absolvuje svoje druhé majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov. V širšom kádri Ernesta Bokroša je jediným obrancom, ktorý pôsobí v zámorí.

V kanadskej QMJHL sa však jeho tímu príliš nedarí, a tak verí, že si napraví chuť práve v reprezentačnom drese.

Ako sa vyjadril, veľmi sa teší na spoluhráčov a takisto sa nevie dočkať špecifickej atmosféry turnaja. Vlani bol pri prekvapujúcom víťazstve nad USA, čo je preňho jeden z pamätných momentov doterajšej kariéry. V kolíske hokeja absolvuje svoje posledné juniorské majstrovstvá sveta. "Bolo by krásne si rozlúčku okoreniť medailou. Ale myslím si, že je o tom ešte priskoro hovoriť. Treba tvrdo pracovať a ísť krok za krokom. A uvidíme, ktoré tri tímy budú úspešné," skonštatoval pre hokejportal.net Ivan, ktorí patrí k osmičke zámorských hokejistov, ktorí sa k tímu SR "20" pripoja až v druhej fáze záverečnej prípravy pred MS priamo v Kanade. Slováci do Severnej Ameriky vyrazili v sobotu ráno. V aktuálnom kádri trénera Bokroša figuruje 28 hráčov, do záverečnej nominácie sa ich zmestí iba 23.

Slovenských hokejistov čaká v základnej skupine kvarteto stretnutí, pričom v hre o postup do štvrťfinále bude zrejme kľúčové záverečné stretnutie proti Kazachstanu. Ten sa na juniorsky šampionát vracia po desiatich rokoch. Mladí Slováci začnú turnaj 27. decembra zápasom proti USA a následne si zmerajú sily s dvoma severskými súpermi - Švédskom a Fínskom. "Prial by som si počas vianočných sviatkov poblázniť slovenský hokejový národ tak, ako sa nám to podarilo na MS hráčov do 18 rokov v Poprade," uviedol Ivan.

Devätnásťročný bek hrá za klub Acadie-Bathurst Titan, ktorý získal v sezóne 2017/2018 prestížny Memorial Cup. V aktuálnom ročníku však figuruje na predposlednom mieste tabuľky Východnej konferencie a zrejme sa mu nepodarí nadviazať na predošlý úspech. "Osobne si myslím, že najväčší problém je v tom, že sa výrazne obmenil káder. Z prvých dvoch pätiek z predchádzajúceho ročníka sme zostali iba dvaja hráči," povedal odchovanec zvolenského hokeja. V QMJHL odohral celkovo 77 zápasov, v ktorých strelil šesť gólov a pridal 23 asistencii.