Nitriansky kraj ohrozujú osýpky: Počet chorých sa zvýšil, vyhlásia epidémiu?

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Nitre bol v piatok (14. 12.) informovaný o suspektnom prípade osýpok u tehotnej ženy z okresu Šaľa, ktorá pricestovala z Vietnamu.

TASR informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková. Epidemiológovia z RÚVZ Nitra okamžite zabezpečili v ohniskách nákazy všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šíreniu osýpok. Osoba je už hospitalizovaná na Infekčnej klinike v Nitre. "V sobotu sme v Národnom referenčnom centre pre morbilli, rubeolu a parotitídu pri ÚVZ SR vykonali laboratórne vyšetrenia odobratého biologického materiálu, ktoré potvrdili ochorenie na osýpky.

Aktuálne sú prijímané príslušné protiepidemické opatrenia, zisťujú sa všetky kontakty, odoberá sa biologický materiál osobám podozrivým z nákazy a nariaďuje sa domáca izolácia osobám, ktoré prišli do kontaktu s chorou na osýpky," informuje hlavný hygienik SR Ján Mikas. Protiepidemické opatrenia v ohnisku nákazy sú prijímané neodkladne v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a nariadené dodržiavanie domácej karantény bude preverované v spolupráci s mestom. "RÚVZ so sídlom v Nitre hlásil tento týždeň aj dva nové laboratórne potvrdené prípady osýpok z okresu Topoľčany a z okresu Šaľa. Ide o importované prípady z Rumunska u zamestnancov firmy so sídlom v Nitre.

Protiepidemické opatrenia v ohnisku nákazy boli zabezpečené a v epidemiologickom vyšetrovaní sa aktívne pokračuje," uviedla Račková. V Nitrianskom kraji evidujú k 15. 12. celkovo desať prípadov osýpok v okresoch Nitra, Šaľa, Nové Zámky a Topoľčany. "ÚVZ SR, ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva naďalej venujú zvýšenú pozornosť surveillance osýpok a pozorne monitorujú epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok na Slovensku aj v okolitých krajinách," doplnila hovorkyňa ÚVZ.