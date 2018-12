Rozvádzajúci sa herec Juraj Šoko Tabaček berie všetky kšefty: Obavy z budúcnosti!

Jeho sláva stúpa raketovou rýchlosťou! Jurajovi Šokovi Tabačekovi (39) sa v súkromí príliš nedarí a jeho manželstvo s Klaudiou (39) sa pohybuje na veľmi tenkom ľade.

Dokonca sa skloňuje slovo rozvod. Na prácu sa však prostoreký herec rozhodne sťažovať nemôže a Šoko momentálne patrí medzi najobľúbenejšie tváre televíznej obrazovky. Herec má flek hneď v troch televíziách. A práve to chce využiť! Sám totiž Novému Času priznal, že jeho popularita nemusí trvať večne a jeho hviezda môže onedlho zhasnúť!

Šoko je skutočne na roztrhanie a v televíziách má doslova na ružiach ustlané. „Momentálne pracujem na viacerých projektoch, tie sú ale známe - Horná Dolná, Inkognito, Trpaslíci,“ priznal otvorene Novému Času herec. Okrem programu pre deti Trpaslíci má v RTVS aj zábavnú šou Milujem Slovensko, kde je kapitánom. To však nie je všetko. „Poslednú dobu som sa zúčastnil natáčania niekoľkých pilotov, takže je predčasné niečo špecifikovať,“ hovorí Tabaček, ktorý si uvedomuje, že popularitu treba doslova vyžmýkať a využiť ju vo svoj prospech. Nie vždy totiž bude „nedeľa“, a tak, ako vystrelil na pomyselný televízny Olymp, tak veľmi rýchlo môže z neho aj spadnúť. „Nie je to strach, iba uvedomenie si, že nič netvrá večne,“ priznáva Šoko.

Slušný zárobok

Za svoje kšefty si však Tabaček aj dobre prilepší. Podľa dostupných informácií má za jednu časť Milujem Slovensko 1 500 eur. To znamená, že za celú siedmu sériu mu pípne na účte 22 500 eur. Ani v markizáckej Hornej Dolnej nemôžeme hovoriť o zlom zárobku. „Za jeden deň strávený na pľaci má Šoko probližne 300 až 400 eur. Keďže jeho postava Tunel je skôr vedľajšia, za mesiac má tak 5 - 6 nakrúcacích dní,“ povedal zdroj zo Záhorskej Bystrice. K tomu pripočítajme nemalú sumu za Inkognito a ostatné projekty vždy dobre naladeného umelca.

Krach manželstva

Pracovná oblasť herca je tak momentálne na výbornej ceste, no o súkromí sa to hovoriť nedá. V novembri herec priznal krach manželstva s jeho láskou Klaudiou s tým, že žiadosť o rozvod podala práve ona. Tabaček však dúfal, že sa to utrasie. Najnovšie však už o ťažkých chvíľach v živote hovoriť nechce. „Čo sa týka súkromia, dohodli sme sa s manželkou, že ho nebudeme medializovať,“ povedal Šoko. Práve hercova pracovná vyťaženosť mohla byť akýmsi spúšťačom problémov. Je však isté, že dvojica aj naďalej myslí najmä na svoje milované deti Jakubka a Adelku, ktoré sú pre nich všetkým.