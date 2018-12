Jaroslav († 51) zomrel po bitke pred kostolom, zadržali podozrivých: Smrť pre kapsičku s peniazmi?!

Priamo na námestí vo Zvolene došlo v piatok pred polnocou k obrovskej tragédii. Jaroslava († 51) tu mali podľa mužov zákona napadnúť dvaja muži a následne ho ešte okradnúť o kapsičku, ktorú mal pri sebe.

Napadnutého muža na mieste ratovali mestskí policajti, neskôr však, žiaľ, zomrel. Po pár hodinách polícia zatkla podozrivú dvojicu.

Brutálny útok sa odohral pri katolíckom kostole za stánkami, počas vianočných trhov. Incident mal aj svedka. Ten svedectvom pomohol policajtom, ktorí zadržali dvoch podozrivých mužov. „Tí dvaja muži sa medzi sebou doberali. Boli hluční, ale voči sebe nie agresívni. Vyzeralo to tak, ako keď sa niekto baví pod vplyvom alkoholu alebo drog,“ povedal svedok s tým, že Jaroslav († 51) šiel okolo. „Určite ho tam nečakali. Zrejme ich upozornil, že sú hluční pred kostolíkom, to si ale iba myslím.Na zemi ho kopali do hlavy. Zakričal som na nich niečo v tom zmysle, aby prestali. Zobrali mu kapsičku, ktorú mal pri sebe a ušli,“ pokračuje.

Následne zalarmoval políciu. „Poškodeného mali fyzicky napadnúť a strhnúť mu z pleca kapsičku. Muž krátko po útoku zomrel. Polícia začala vo veci okamžite konať. Rýchla operatívna práca priviedla našich kolegov na stopu dvom osobám zo Zvolena, pričom s najväčšou pravdepodobnosťou ide o podozrivé osoby. Obidve osoby boli zadržané.,“ povedala Petra Kováčiková, banskobystrická krajská policajná hovorkyňa.