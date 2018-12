Pápež František poslal po Kiskovi dar pre odvolaného arcibiskupa: Reakcia šokovaného Bezáka

Dejú sa nečakané veci! Bývalý trnavský arcibiskup Róbert Bezák (58) sa už niekoľkokrát vyjadril, že svoju kauzu považuje za uzavretú.

Dlho sa snažil vyriešiť svoj nútený odchod z arcidiecézy, pričom odkazy nechával aj na tých najvyšších miestach. V roku 2014 sa dokonca stretol so súčasným pápežom Františkom, ktorému odovzdal list, no napriek tomu sa s jeho prípadom nepohlo. Šokujúce tak je, že Svätý Otec teraz po prezidentovi Andrejovi Kiskovi (55) nechal poslať unikátny darček práve pre arcibiskupa Bezáka.

Od odvolania Bezáka prešlo viac ako šesť rokov. Napriek úporným snahám arcibiskupa sa s jeho prípadom dodnes nič neudialo. Nádej vkladal práve do stretnutia s pápežom Františkom, u ktorého bol orodovať dvakrát - v roku 2014 a 2015 a adresoval mu viacero listov. K nádejnej rehabilitácii nedošlo. Bezák bol z toho nešťastný a utiahol sa do rodičovského domu neďaleko Bratislavy. Teraz vyučuje na strednej škole, s čím je spokojný. „Keď sa vám niečo stane, tak zistíte, že mnoho priateľov už na vás nemá čas a mohlo by to byť pre nich riskantné, tak zostanú len tí, ktorým nemáte čo ponúknuť, len seba samého,“ vysvetľoval nedávno. Svoj prípad sám označil za uzavretý.

Prekvapujúce tak je, že počas piatkovej návštevy prezidenta Kisku pápež sám od seba spomenul meno arcibiskupa Bezáka. Najskôr totiž prezidentovi venoval podľa neho jednoduchý dar - olivovú vetvičku a tzv. správu mieru, ktorú mu podpísal. Neskôr však prišlo ešte niečo. „Vážený pán prezident, chcel by som vás požiadať o jednu láskavosť. Toto by som chcel odovzdať vášmu otcovi. A toto z môjho srdca, keby ste doniesli pánovi arcibiskupovi Bezákovi,“ povedal pápež a podal Kiskovi do rúk malú červenú krabičku. Čo v nej bolo, zostáva zatiaľ zahalené rúškom tajomstva. „Pri odchode z audiencie Svätý Otec František prekvapil prezidenta Andreja Kisku, keď ho požiadal o láskavosť, o odvzdanie daru pre otca a daru pre arcibiskupa Bezáka. Prezident arcibiskupovi Bezákovi samozrejme dar odovzdá,“ ozrejmil hovorca Roman Krpelan. Konferencia biskupov Slovenska tvrdí, že o tejto veci nemajú nijaké informácie. Zaujímavé je, že agentúra Rome Reports, ktorá video zverejnila a spravila k nemu titulky v španielčine zamenila meno Bezáka za „arcibiskupa Zvolenského“. Či išlo o omyl alebo žiadosť o zmenu mena z Vatikánu nebolo jasné.

Šokovaný však bol aj samotný Bezák, ktorý si zasneženú sobotu užíval u seba doma. „Zatiaľ o tom neviem, to viete viac ako ja. Viem len, že prezident tam bol, ale to je všekto. Počkám na prezidenta. Žiadne nové správy v mojom prípade nie sú, aj keď sa niečo deje, tak poza môj chrbát. Takých informácií bolo už toľko, že mnohému neverím, musím mať takú istotu,“ povedal Bezák Novému Času. Skôr by čakal to, že sa mu z Vatikánu ozvú oficiálnou cestou. „Existujú viaceré kanály, ako je vatikánsky nuncius, no nestretli sme sa. Neviem, či to je len nejaká priateľská diplomacia. Čakal by som, že sa so mnou budú rozprávať skôr v oficiálnej cirkevnej línii. Je fajn, že tam prezident bol, ale nie je to predstaviteľ cirkvi, ktorý by mal robiť akéhosi poštára. Niektoré veci mi prídu skôr akoby pre publikum,“ uzavrel Bezák.

Kauza Bezák

Apoštolská vizitácia

22. januára 2012 sa uskutočnila návšteva z Vatikánu v Trnavskej arcidiecéze, kde pôsobil mladý arcibiskup Bezák. O pár mesiacov na to apoštolský nuncius Mario Giordano poslal Bezákovi list od pápeža Benedikta XVI., aby sám opustil úrad.

Bezák sa bráni

Arcibiskup sa snažil spoznať dôvody svojho odvolania, avšak neúspešne. Vatikán mu zaslal dotazník, kde sa ho pýtali na osobné otázky.

Odchod do Talianska

V decembri 2013 chcel Bezák načerpať novú silu a odišiel do kláštora redemptoristov v Taliansku, kde začal život rehoľníka.

Prvá návšteva pápeža

25. júna 2014 sa Bezák z ničoho nič objavil na generálnej audiencii u pápeža Františka. Hovoril s ním dve minúty a odovzdal mu list

Odchod z Talianska

Koncom roka 2014 sa Bezák vracia z Talianska na Slovensko a na verejnosti príliš nevystupuje. Žije so svojou rodinou.

Druhá návšteva pápeža

František ho opäť prijal vo Vatikáne, tentoraz na súkromnej audiencii, kde Bezákovi prisľúbil pomoc. Ani po mesiacoch sa nič špeciálne neudialo.

Kauza sa končí

Bezák 15. marca 2017 vyhlásil, že svoju kauzu odvolania považuje za uzavretú.