Nikde sa dlho neohreje: Slovenský útočník hrá už v treťom klube počas jednej sezóny

Slovenský hokejový útočník Marek Tvrdoň (25) veru nie je verný jednému klubu. V tejto sezóne dres stihol vymeniť už dvakrát, precestoval pri tom celú Európu.

Tvrdoň minulú sezónu strávil v domácej Žiline, kde v 35 zápasoch strelil 9 gólov a pridal 13 asistencií. Tento ročník začal v nižšej ruskej lige VHL v službách Karagandy. Už po štyroch zápasoch a jednom strelenom góle sa však sťahoval do Klagenfurta. Tento rakúsky tím pôsobí v Alpskej hokejovej lige.

Tvrdoň však očividne nebol spokojný ani tam. Stihol odohrať len šesť zápasov a prišlo ďalšie sťahovanie. Tentokrát do Anglicka, konkrétne do mesta Nottingham. Tam už dosiahol rekord tejto sezóny, keďže odohral ,,až" 8 zápasov s bilanciou 3 góly a 5 asistencií.

Celkovo sa Marek radí medzi rekordérov, čo sa prestupov týka. Od sezóny 2015/2016 vystriedal dohromady už neuveriteľných 9 tímov. Začal v zámorskej ECHL, presunul sa do bratislavského Slovana, potom sa do ECHL na krátko vrátil. Odtiaľ sa pobral do Nitry, na krátko sa objavil v Anglicku a potom prišiel do spomínanej Žiliny. Uvidíme teda, koľkokrát ešte zmení zamestnávateľa v nasledujúcich mesiach.