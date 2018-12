Odoberú lyžiarovi víťazstvo? Kyslíková kauza v bielom cirkuse

Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) požaduje odobrať víťazstvo Nemcovi Stefanovi Luitzovi (26), ktoré si v úvode decembra vybojoval v obrovskom slalome v rámci Svetového pohára zjazdárov v Beaver Creeku.

Problémom je, že si medzi dvomi jazdami pomohol vdychovaním kyslíka zo špeciálne upravenej fľaše. Nemecký lyžiarsky zväz (DSV) má dva týždne na podanie žiadosti o vypočutie pred tým, ako bude známy verdikt.

Brániť sa určite bude tým, že použitie kyslíka v registri zakázaných činností v pravidlách antidopingu podľa WADA nefiguruje. Zakazuje ho však reglement FIS. Nejednotné pravidlá Nemci využili... „FIS a WADA by mali zjednotiť antidopingové pravidlá. Obmedzilo by to podobné prípady,“ povedal pre denník Šport Romain Velez, manžel Veroniky Velez-Zuzulovej a tréner bratov Žampovcov, ktorý kyslíkovú masku v Beaver Creeku tiež zaregistroval. „Nie som si však istý, že vdychovanie kyslíka nejako ovplyvní výkon lyžiara,“ dodal ešte R. Velez.