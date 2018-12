Rekordér v reprezentácii Graňák: Prvýkrát v živote som dostal osobný trest

Víťazná bodka. Slovenská hokejová reprezentácia ju dala za rokom 2018 v piatkovom zápase o 3. miesto na Švajčiarskom pohári v Luzerne, v ktorom zdolala Rakúsko suverénne 6:1.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Kapitán Dominik Graňák (35) pochválil tím za dobre odvedenú prácu i morálku, hoci ho stále mrzeli chyby z úvodného stretnutia proti Rusku (1:2) a nechápavo tiež krútil hlavou nad vysokým počtom trestných minút z piatka.

Kým proti favorizovanému Rusku vo štvrtok sa Slováci trápili strelecky, v piatok si to v tomto smere vynahradili. Rakúšanom nasúkali hneď poltucet gólov. „Dokázali sme trestať ich chyby, hoci úvodná tretina nebola z našej strany dobrá. Tam nás však podržal brankár Denis Godla, bol naozaj perfektný. Tiež sa mi páčila hra v defenzíve, čo sa ukázalo najmä počas oslabení,“ povedal pre Nový Čas Dominik Graňák.

Reprezentačný rekordér v počte zápasov, ktorých má na konte už 192, zrejme prvýkrát zažil tak veľa vylúčených v záverečnej časti hry. Aj on si na lavici hanby odsedel spolu 16 minút vrátane osobného trestu. „Keď som tam tak sedel, rozmýšľal som, či som počas mojej doterajšej kariéry vôbec dostal niekedy trest na 10 minút. Nespomenul som si, takže to bolo zrejme prvýkrát. Navyše, podľa mňa to bolo dosť prísne za narazenie na mantinel, nečakal som to,“ krútil hlavou známy hokejový džentlmen.

Okrem víťaznej bodky za reprezentačným rokom pozitívne hodnotil prínos ďalšej skupiny mladých hráčov, ktorí sa v národnom tíme len začínajú oťukávať. „Je naozaj dobré, že tu bolo opäť veľa nových a mladých chalanov, ktorí nesklamali. V budúcnosti môžu tvoriť základ reprezentácie. Netreba však vidieť len to dobré. Vieme, že sme tu urobili aj dosť chýb, a to hlavne v prvom zápase, čo sme si hneď aj medzi sebou povedali,“ dodal vicemajster sveta z Helsínk 2012.

Po dvoch rokoch

Posledný zápas v roku 2018 slovenskí hokejisti teda vyhrali. Poltucet v súperovej bránke zopakovali takmer presne po dvoch rokoch. V roku 2016, a to 17. decembra, rovnako na Švajčiarskom pohári, zdolali Francúzov navlas rovnakým výsledkom ako v piatok Rakúšanov - 6:1.