Obranca Ďaloga predviedol v reprezentačnom drese výborný výkon: Motivoval ho kamarát z Hriňovej

Veľkou oporou Slovákov na Švajčiarskom pohári v Luzerne bol Marek Ďaloga (29). Skúsený a rýchly obranca bol platný nielen v defenzíve, ale tradične aj v útoku.

Naplno to predviedol proti Rakúšanom, ktorým strelil dva góly, čo sa mu v reprezentačnom drese podarilo prvýkrát! Cez druhú prestávku sa stihol pozdraviť aj s krajanmi, ktorí vyvesili nad striedačkou vlajku s nápisom jeho rodnej obce Hriňová.

Obrancu švédskeho klubu Mora IK mrzelo, že Slovensko v Luzerne nepostúpilo do finále turnaja, no s celkovým herným prejavom bol až na niektoré výpadky spokojný. „Chalani makali v oboch dueloch, hoci úvod proti Rakúsku sme mali zlý. Aj napriek tomu si myslím, že nikto nesklamal. Rusi tu mali ešte kvalitnejšie mužstvo ako na nedávnom Nemeckom pohári v Krefelde a vyhrali zaslúžene,“ uznal Marek Ďaloga.

Ten mal v zápase o 3. miesto v hľadisku zrejme nahlučnejšiu podporu, keď ho povzbudzovala partia z Hriňovej a počas prestávky im stihol aj zamávať. „Všimol som si tam kamaráta, s ktorým sme sa dlho nevideli. Príjemne ma prekvapil, že sem prišiel,“ usmial sa obranca, ktorý zaznamenal svoj prvý dvojgólový zápas v reprezentačnej kariére. „Samozrejme, že sa tomu teším, možno ma aj on vyhecoval. Snažil som sa strieľať a našťastie mi to tam padalo. Keby nám to takto išlo aj v novom roku, bola by to paráda,“ zaželal si Ďaloga.