Tomu sa hovorí oddanosť klubu: Alex Ferguson chodí na zápasy svojho United aj napriek zákazu

Sir Alex Ferguson bez Manchesteru United očividne nemôže vydržať ani chvíľu. Na zápasoch svojho milovaného klubu ho vidíme pravidelne, aj napriek zákazu od lekárov.

Ferguson strávil v United až 27 rokov a už bez neho nemôže žiť. Šesťdesiatsedemročný bývalý tréner mal v máji veľké zdravotné problémy, ktoré súviseli s krvácaním do mozgu.

Jeho lekári mu kvôli riziku zakázali navštevovať zápasy United. Ferguson si z toho ale ťažkú hlavu nerobí a lekárov neposlúcha. Napriek zákazu vstupu na štadión bol na zápasoch na Old Trafforde, keď sledoval zápasy United s Young Boys Bern a Arsenalom. Dokonca sa so svojim milovaným klubom vybral aj na zápas do Southamptonu.

Keď sa to lekári dozvedeli, ihneď si ho zavolali a za nezodpovedné chovanie ho vôbec nepochválili. Po tomto upozornení si už dal povedať, na zápase United proti Fulhamu chýbal na svojom mieste. Blíži sa však šláger s Liverpoolom, ktorý si legenda klubu pravdepodobne opäť nenechá ujsť.