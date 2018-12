Slovenskí mladíci odleteli do Kanady: Liška si trúfa na silných súperov

Dvadsať slovenských hokejových reprezentantov v sobotu odcestovalo do dejiska majstrovstiev sveta do 20 rokov Kanady.

Priamo tam sa k nim pripojí osem zámorských legionárov. Spolu odohrajú dva prípravné zápasy a trénera Ernesta Bokroša potom čaká ťažká úloha vybrať konečnú nomináciu na turnaj.

Z celkového počtu 28 hráčov pošle hlavný kormidelník naspäť domov piatich. "Čím viac sa to blíži k záveru, tým je to ťažšie, pretože po výcvikovom tábore v Kanade musíme vyradiť päť chlapcov. To si myslím, že je úplne najťažšie z najťažších rozhodnutí," povedal Bokroš.

keď Bokroš s asistentmi po dopoludňajšom tréningu spravili prvý rez kádrom a pôvodný počet 26 hráčov okresali na dvadsať hokejistov. Tí v sobotu zamierili cez Viedeň a Toronto až do Vancouveru. Ten hostí turnaj spolu s Victoriou od 26. decembra do 5. januára.Slováci si po prílete rozložia stan v meste Nanaimo, kde sa budú desať dní pripravovať na šampionát. Až priamo tam sa k dvadsiatke hráčov z Európy pripojí okteto hokejistov pôsobiacich v zámorí – Miloš Roman, Adam Ružička, Patrik Hrehorčák, Oliver Okuliar, Maxim Čajkovič, Andrej Kukuča, Michal Ivan a Martin Pospíšil. Súčasťou kempu v Kanade je aj dvojica prípravných zápasov.V nich si porovnáme chlapcov, čo sa týka ich momentálnej výkonnosti v zápasoch, či už sú to obrancovia alebo útočníci. Potom oznámime konečnú nomináciu na MS," povedal Bokroš.Slováci odohrajú zápasy základnej B-skupinu MS vo Victorii a postupne sa stretnú s USA, Švédskom, Fínskom a Kazachstanom.

Favorit skupiny je USA, pre Slovákov bude najschodnejší súper nováčik z Kazachstanu, no mladí reprezentanti si trúfajú aj na severanov. "Myslím si, že je v našich silách uspieť s nimi. Potvrdilo sa to aj v minulosti, keď sme s nimi hrávali s týmto ročníkom a so Švédmi sme dokázali aj vyhrať, s Fínmi sme odohrali vyrovnané zápasy. Myslím si, že nebude problém ani teraz," povedal Adam Liška.

Devätnásťročný útočník patrí medzi najskúsenejších v širšom kádri. Na juniorskom šampionáte si zahral už vlani, v prebiehajúcej sezóne sa udomácnil v kádri Slovana Bratislava a v 38 dueloch KHL dal dva góly a pridal päť asistencií. Aj podľa neho je hlavný cieľ postup do štvrťfinále, no dúfa, že tím by mohol ísť aj ďalej.povedal.Pre brankára Juraja Sklenára to bude premiéra, doteraz sa predstavil len na MS 18-ročných. Okrem samotného hokeja sa teší hlavne na atmosféru na štadiónoch v "kolíske hokeja".uviedol.Samuel Hlavaj (MHA Martin), Jakub Kostelný (HK Dukla Trenčín/MŠK Púchov), Juraj Sklenár (MMHK Nitra)Dávid Boldižár (Slovan Bratislava), Daniel Demo (Lulea HF, Švéd.), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina), Martin Fehérváry (HV 71, Švéd.), Andrej Golian (HC 07 Detva), Marek Korenčik (Lulea HF, Švéd.), Martin Kupec (HC '05 Banská Bystrica), Enrik Švec (MHK Dubnica nad Váhom), Adam Žiak (TuTo Hockey, Fín.)Jozef Baláž (HC Vítkovice Ridera/HC Poruba, ČR), Miloš Fafrák (MHA Martin), Oliver Giertl (HC '05 Banská Bystrica), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Andrej Kollár (MMHK Nitra), Filip Krivošík (HPK Hämeenlinna, Fín.), Adam Liška (Slovan Bratislava), Pavol Regenda (Växjö Lakers, Švéd.)

v Kanade sa k tímu pripoja:

obranca: Michal Ivan (Acadie-Bathurst Titan/QMJHL, Kan.)

útočníci: Miloš Roman (Vancouver Giants/WHL, Kan.), Adam Ružička (Sarnia Sting/OHL, Kan.), Patrik Hrehorčák (Rouyn-Noranda Huskies/QMJHL, Kan.), Oliver Okuliar (Sherbrooke Phoenix,QMJHL, Kan.), Maxim Čajkovič (Saint John Sea Dogs/QMJHL, Kan.), Andrej Kukuča (Seattle Thunderbirds/WHL, USA), Martin Pospíšil (Sioux City Musketeers/USHL, USA)